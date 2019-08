Ikarus: elszipkázott tehetségek

A második fordulót rendezik a Fejér megyei első osztályú labdarúgó-bajnokságban, szokásunkhoz híven a hétvégi párosítások vendéglátó csapatainak trénereit, vezetőit kértük fel egy kis esélylatolgatásra.

Három kérdést tettünk fel a szak­embereknek az idénykezdettel kapcsolatban:

1. Hogy sikerült a felkészülés?

2. Milyen tervekkel vágnak neki a bajnokságnak?

3. Mit vár a hétvégi mérkőzéstől?

2019. augusztus 24., szombat, 17.00 óra

Sárosd Kronos Sport (13.)–Flavus Velence (6.)

Dvéri Zsolt, a Sárosd Kronos Sport vezetőedzője:

– Mióta Sárosdon vagyok, ez volt a legrosszabb felkészülésünk! A nyaralások és egyéb elfoglaltságok miatt nagyon kevés edzőmeccset tudtunk játszani. Az edzéslátogatottság és az elvégzett munka nem a terveknek és az elvárásoknak megfelelően alakult. A keret nem nagyon változott, egyedül Killer Máté ment el magasabb osztályba, viszont érkezett Vida Tamás és Handl Szabolcs, akik rutinos játékosok. Jó néhány fordulónak el kell telni ahhoz, hogy kiegyenesedjen a társaság. A legnagyobb problémát abban látom, hogy fejben kissé szét vagyunk csúszva, talán még a tavalyi szép sikerünkben sütkérezünk, és azt hisszük, hogy ezután minden egyszerűen fog menni. Ez azért nem így működik, mert vannak felkészültebb ellenfelek. El vagyok keseredve, mert tényleg nem ezt vártam. A Velence jelentősen megerősödött, és nem szabad elfelejteni azt sem, hogy tavaly a kupában ők ejtettek ki bennünket. Remélem, ez a pár nap elég lesz arra, hogy fejben rendezzük a sorokat, és a szebbik arcunkat mutassuk szombaton.

Ikarus-Maroshegy (8.)–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.)

Mezővári Balázs, az Ikarus-Maroshegy elnökhelyettese:

– A felkészülés során az volt a fő célkitűzésünk – ahogy már évek óta –, hogy minél több saját nevelésű játékost építsünk be a csapatba. Elég nagy problémát jelent a számunkra, hogy azon kevés egyesületek közé tartozunk a megyében, akik tényleg nevelnek játékosokat, és akiket aztán elcsábítanak tőlünk nevetséges összegekért. A felnőtteknél régen volt egy úgynevezett Fehér Könyv, amely szabályozta az átigazolásokat. Véleményem szerint ugyanígy kellene a fiataloknál is a nevelési díjat meghatározni, ennek lenne csak visszatartó ereje. Amennyiben jól játszik egy fiatal játékos, pillanatokon belül lecsapnak rá, amivel alaposan megnehezítik a dolgunkat. Előbb-utóbb elfogynak a labdarúgók és nem leszünk képesek kiállni. Sok csapatnál alig, vagy egyáltalán nincs saját nevelésű játékos, a játékosmozgás irreális pénzeket vonz. Mi ebben nem tudunk partnerek lenni. Így sem vagyunk rosszak, bebizonyítottuk ezt legutóbb, Velencén is, ahol akár fordított eredmény is születhetett volna. Az előző évhez hasonlóan idén is a középmezőny elejére várom a csapatot. A szombati mérkőzés háromesélyes, próbáljuk kihozni magunkból a legjobbat, aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.

2019. augusztus 25., vasárnap, 17.00 óra

Tordas FÉSZ ZRT. (7.)–Enying (11.)

Korolovszky Gábor, a Tordas FÉSZ ZRT. vezetőedzője:

– Nem mondhatnám, hogy rosszul sikerült a felkészülésünk, igaz, több új játékost igazoltunk, akiknek a beépítése időigényes. Többet kell edzeni, meg kell ismerni egymást, a vezetőedzőt és a csapatot. Minden évben nagyjából ugyanannyi pontot szerzünk, úgyhogy idén szeretnénk többet gyűjteni, és feljebb lépni a tabellán, valamint a Fejér Megyei Kupában is előrelépni. Jól indult számunkra a bajnokság, Martonvásáron mindig jó győzni. Nem akarunk az NB III-ban játszani jövőre, inkább az a cél, hogy azt a futballt, azt akaratot, hozzáállást lássam a csapattól, amit megkövetelek. Szerencsére ezekből az elmúlt pár évben nem volt hiány. Vasárnap ugyan sikerült nyerni, de ettől nem ájulunk el. Győzelmi esélyekkel lépünk pályára az Enying ellen, remélhetőleg tudunk ezzel élni.

Lajoskomárom (3.)–Bodajk SE (10.)

Megyeri János, a Lajoskomárom vezetőedzője:

– Végig becsülettel dolgozott a csapat, olyan, különböző megyékből érkező ellenfelekkel játszottunk a felkészülés során, amelyek az NB III-ra készültek. Azt sajnálom, hogy közbeszóltak a nyaralások, így nem mindig tudtunk teljes létszámmal dolgozni. Jól formálódik, szépen alakul a társaság. A terveinket illetően maradtunk a földön, tudjuk azt, hogy hova tartozunk. Építkezünk tovább, a vezetők célja, hogy minél több, saját nevelésű labdarúgó legyen benne a keretben. A középmezőnyben szeretnénk végezni. Nem ismerjük a bodajkiakat, de mindenképpen pozitív eredménnyel szeretnénk zárni a mérkőzést, már csak azért is, mert a jövő héten kemény ellenfél (Mór – a szerk.) vár ránk.

Főnix FC-Baracska (5.)–Móri SE (2.)

Pavlik József, a Főnix FC-Baracska vezetőedzője:

– Amit terveztünk, azt azért el tudtuk végezni. Ettől függetlenül eléggé nehézkes volt a felkészülésünk, mivel a nyaralások, valamint az elhúzódó érettségik, nyelvvizsgák, nyári munkák nagyban befolyásolták az érdemleges munkát. A legnagyobb problémánk az év végén az volt, hogy a megyei csapatok „gusztustalan” ajánlatai ellen kellett felvenni a harcot. Amióta én a Főnix FC-nél vagyok, körülbelül 30 játékosunkat vitték el. Nem azzal van problémánk, hogy a Mol Fehérvár FC, a Puskás Akadémia, vagy az MTK csapatához igazolnak a játékosaink, azt azonban nem értem, hogy egy megyei másodosztályú csapat mit tud ajánlani, amitől vonzó lehet, és amivel tönkretesz egy öt-hatéves nevelő munkát. Az idő nagy részében nem is a szakmával kellett foglalkoznunk, hanem ezeket a problémákat kellett orvosolni. Konkrétan megfogalmazott célkitűzésünk nincs, szeretnénk ott lenni a tabella elején. A sorsolás szeszélye folytán sorozatban negyedik éve a Mórral kell játszanunk a Magyar Kupában, ráadásul most a hétvégén a bajnokságban is velük kerültünk szembe. Soha nem könnyű ellenük, Petres Tamás összerakta ezt a brigádot, jól is igazoltak, a bajnokság esélyesei, de kilencven percünk lesz arra, hogy bizonyítsunk.

Kisláng-Telmex SE (14.)–Sárbogárd SE (4.)

Rehák Viktor, a Kisláng-Telmex vezetőedzője:

– Heti két-három edzés mellett edzőmérkőzésekkel próbáltunk ráhangolódni a küzdelmekre. Mindjárt az első bajnokin, a Gárdony ellen látszott, hogy vannak hiányosságok, túlságosan kijött a két csapat közötti különbség. Biztos, hogy lesznek még olyan meccseink, amelyek után szomorúak leszünk, ennek ellenére úgy gondolom, hogy nekünk itt, a megyei első osztályban van a helyünk. Remélem, hogy legalább öt-hat mérkőzésből ugyanúgy fogunk kijönni, mint tavaly, s akkor nem lesz problémánk. Vasárnapra visszatérnek a hiányzóink, akikkel megpróbáljuk már a mérkőzés elejétől kezdve masszívabbá tenni a védekezést, és nagy ellenállást kifejteni. A pontszerzésnek nagyon örülnék, ám az a lényeg, hogy a legvégén egymás szemébe tudjunk nézni.

Ercsi Kinizsi SE (12.)–Martonvásár SK (9.)

Lieber Károly, az Ercsi Kinizsi SE vezetőedzője:

– Sajnos sok jót nem mondhatok a felkészülésről. Nem sikerült jól, mert nagyon sok volt a hiányzó. Semmi nem úgy alakult, ahogy mi szerettük volna, mindig közbejött valami. Vannak olyan játékosok, akik öt-hat éve itt játszanak, nem ártana a csapatnak egy kis vérfrissítés, és ez nyomban versenyhelyzethez vezetne. Az első ötben szeretnénk végezni, ami nyilván nem lesz egyszerű. Nem sikerült fényesen a rajt a Sárbogárd ellen, nehéz mérkőzésre számítok a hétvégén is. Az a szép labdarúgásban, hogy minden héten meg lehet újulni, azon vagyunk, hogy felszívjuk magunkat a Martonvásár elleni mérkőzésre. Van törleszteni valónk a Marton felé, úgyhogy szeretnénk itthon tartani a három pontot, de bele kell adnunk apai-anyait, hogy ki tudjuk kászálódni a gödörből.