Igen későn eszméltek az Acélbikák

Az Erste Liga középszakaszának alsóházában a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata kétgólos vereséggel zárt a Vienna Capitals II otthonában.

Vienna Capitals II–Dunaújvárosi Acélbikák 4-2 (2-0, 1-0, 1-2)

Bécs, 159 néző

Vezette: Kókai, Varjú, Sindel, Váczi

Vienna II: Zimmerman – Saari, Satmark, Hiltunen 2, Kittinger (1), A. Maxa 1 (1) – Hedberg (2), Piff Grosslercher, Ranftl (1), Schlögl 1 (1) – Pallier, Posch, Hofer, Preiser – Rohm, Wolf. Edző: Santeri Heiskanen

DAB: Zaharcsenko – Franssila 1, Léránt, Barna, Nagy M. 1, Németh P. – Hüffner, Mestyán, Azari, Iossafov, Tóth G. – Hruby (1), Jabornik, Dubek, Huovinen (1), Saluga (1) – Erdélyi, Lencsés, Gulácsi, Makovics, Pinczés. Vezetőedző: Borbás Gergely.

Kiállítások: 8, ill. 12 perc

Kapura lövés: 39-21

Nem úszta meg kapott gól nélkül az első tíz percet a több játékosát sérülés és betegség miatt nélkülöző DAB, Alexander Maxa előkészítéséből Timo Juhani Hiltunen vette be Eduard Zaharcsenko ketrecét, 1-0. A 16. percben pedig tovább növelték előnyüket Maxa révén, aki úgy tűnik, idén általában jókor van jó helyen, és már a 21. gólját lőtte, 2-0. A középső harmadra sem talált magára igazán a DAB, igaz tettek is erről a vendéglátók, mert a 31. percben Richard Schlögl is betalált, 3-0. Mindenesetre jól jött a második szünet az újvárosiaknak, mert alig korcsolyáztak ki a záró játékrészre, Nagy Márk szépített, 3-1. Az 58. percben levitte kapusát Borbás Gergely, ennek eredményeként Miika Franssila csökkentett a DAB hátrányán, 2-3. Aztán fél perccel a lefújás előtt kiderült, hogy ez mit sem ért, ugyanis Hiltunen újabb gólja már végérvényesen bebiztosította a Vienna Capitals II újabb győzelmét, és igen közel került ahhoz, hogy ott legyen a rájátszásban, 4-2.