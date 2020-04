Igazi önismeret a karanténban

A koronavírus-járvány nemcsak a testi, hanem a lelki egészséget is érinti. Ebben a végeláthatatlannak tűnő bezártságban minden erőnkre szükségünk van, hogy úrrá legyünk a nyomasztó érzéseinken. A jóga ebben lehet segítségünkre: a statikus pózok, a légzőgyakorlatok és a meditációs technikák javítják a közérzetünket.

Mészárosné Üveges Réka Angyalka kajászói jógaoktató, kislánya születését követően ismerkedett meg ezzel a mozgásformával a babás-mamás órák keretében, ami valósággal beszippantotta. A jóga a teljességet, a mozgást és az élethosszig tartó tanulást hozta el az életébe. Általa elindult egy olyan önismereti úton, melynek segítségével közelebb kerül annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy ki is ő és mi a célja az életében.

Elmondta, a jóga karantén idején kapaszkodót és egyben lehetőséget is ad, hogy közelebb kerüljünk belső énünkhöz. Hangsúlyozta, hogy az ilyen bezárt állapotunkban is szükség van a testünk karbantartására.

– Karanténban a világ fizikai szinten beszűkül, a külső kontaktusok száma lecsökken, beszorulunk otthonainkba, és ez a helyzet rákényszerít minket egyfajta befelé fordulásra, a problémáinkkal való szembenézésre, mert a világ szétszóró hatása, az ingerek végtelen áradata nem nyújt számunkra menekülési útvonalat. Ez egy ideális lehetőség arra, hogy szembenézzünk önmagunkkal. A jóga kiváló módszer, hogy a testmozgáson keresztül eljussunk a belső elmélyülés állapotába. Segít levezetni a felgyülemlett stresszt, feltölt energiával és az egészségmegőrzésnek is fontos eszköze lehet. A gyakorlásához elhatározás és egy jógamatracnyi terület szükséges – tette hozzá.

Hangsúlyozta, hogy a meditáció és a kontrollált légzés megnyugtatóan hat a lelkünkre, az esetlegesen felmerülő szorongási problémáinkra. Végezzük mindezt a szabadban, a tiszta levegőn. A jelenlegi helyzetben az online tér hódít, így bátran éljünk az élő jógaórák lehetőségeivel, így akár többféle jógatípust is kipróbálhatunk. Ezekkel a gyakorlatokkal energikusabbá, kiegyensúlyozottabbá tehetjük a napunkat, koncentráltabbakká válunk és a figyelmünket jobban tudjuk majd az aktuális feladatainkra összpontosítani – zárta gondolatait a jógaoktató.