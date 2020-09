Időntúli hétméteressel kaptak ki

Gárdony-Pázmánd NKK – Mohácsi TE 1888 20-21 (10-13) Gárdony, zárt kapuk mögött. V.: Dulai, Pisák. Gárdony: Binó – Hrabovszky 1, Pados 1, Becséri 2, Nagy A. 4, Hamuth 1, Lozsi 1. Csere: Magyar, Németh Zs. (kapusok), Vörös 6, Czuczu 2, Győrffy 1, Ágoston, Hargitai 1/1, Pervein, Kuczi. Edző: Virincsik Anasztázia MTE 1888: Radochay – Bozsovics 2, Spán 8 (4), Juhász 1, Lapos 7, Takács K. 1, Hahner. Csere: Hibácska (kapus), Fehér 1, Rittlinger 1, Policsek. Vezetőedző: Serfőző Zsolt Kiállítások: 6 ill. 2 perc Hétméteresek: 1/1 ill. 6/4

A felkészülés során megvívott egymás elleni mérkőzéseken kétszer a Mohács, egyszer pedig a Gárdony nyert. Vagyis két közel azonos játékerővel rendelkező együttes feszült egymásnak a bajnokság második fordulójában. A találkozó elején Radochay és Binó Bogi is bemutattak egy-egy védést, majd Hrabovszky szerzett vezetést a hazaiaknak. A gárdonyi kezdeményezésekre rendre válaszolt a Mohács, majd egy eladott labdát követően a 6. percben már a vendégeknél volt az előny (3-4). Az irányítás is a mohácsiak kezébe került, s el is léptek, a 24. percben lapos Laura góljánál már hat találat volt a két gárda között. Czuczu, Lozsi és Vörös Szimonetta lélekjelenléte kellett a felzárkózáshoz, 10-13. A szünetben bizonyosan nem hagyta szó nélkül az első harminc percet Virincsik Anasztázia, s lányai koncentráltabban játszottak. A kapuban Magyar Nikoletta ziccereket, Németh Zsófia hetest fogott, s a fáradó Mohács fölé kerekedtek a hazaiak. A vezetést azonban egyszer sem sikerült átvenni, végig fej-fej mellett haladtak a csapatok. Vörös az 59. percben egyenlített (20-20), majd hihetetlen küzdelem végén a Mohács Spán időn túli hetesével zsebelte be a pontokat.