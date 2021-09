Időn túli szabaddobással győzött az MTK a Köfémben

Egy héttel a bajnoki rajt előtt utolsó tesztmérkőzését játszotta az Alba Fehérvár KC, ellenfelük a tavalyi pontvadászat 6. helyén végző MTK Budapest volt.

A magyar női kézilabda válogatott frissen, néhány napja kinevezett szövetségi kapitánya, Golovin Vladimir által irányított MTK látogatott el a Köfém Sportcentrumba. A vezetőedző elmondta, hogy nem engedi el tanítványai kezét, még egy évig tart a szerződése, addig irányítja őket.

Az Alba Fehérvár KC csapata nem tétlenkedett a héten, a napi munka mellett Besszer Borbála és Bardi Fruzsina a klub képviseletében látogatást tett a székesfehérvári Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban, ahol Prof. Dr. Bucsi László főigazgató fogadta őket. A Köfém Sport Club nevében szerették volna kifejezni hálájukat a kórház dolgozóinak fáradhatatlan munkájáért, és megbecsülésük jeléül 30 darab tiszteletjegyet adtak át. Ahogy ígérte a felkészülés elején Boris Dvorsek az edzőmeccseken forgatja csapatát, és lesznek olyanok, akik pihenőt kapnak. Így történt most is, ezúttal Tea Pijevic kapott szabadnapot, míg Triscsuk Krisztina a második félidőben már a kispadról nézte társait.

Az MTK az első, és a második támadásából is góllal indított, Anna Kekzovity és Marincsák Nikolett révén. Majd Triscsuk lapos lövése Győri Barbara lábai között talált utat a hálóba. Agresszívan, keményen védekeztek a fővárosiak, nehezen lehetett a hatos falukat áttörni. Ez azonban olyannyira sikerült az 5. percben, hogy Takó Viktória egalizált (3-3). Teljesen kiegyenlített lett a találkozó, a 11. percben vette vissza a vezetést két góllal a vendégcsapat Kekezovity, és Bujdosó-Gerhát Fanni találataival (5-7). Nem tartott viszont hosszú ideig a kék-fehérek öröme, mert a támadásban feljavuló Alba Bardi Fruzsina, valamint Töpfner Alexandra góljainak köszönhetően fordított (9-7). Folyamatossá vált a fehérvári vezetés, ami azt is jelentette, hogy a védekezésük is sokkal jobban összeállt. És, ha kellett, akkor a remekül védő Tóth Nikolett segített ki nem is egyszer a kapuban. A félidő hajrájában ugyan közelebb férkőzött ellenfeléhez az MTK, de kétgólos előnye így is megmaradt a Fehérvárnak a pihenőre.

A szünet után jobban kezdett az AFKC, zsinórban háromszor is bevették Győri kapuját, és összecsapáson először vezettek öttel (17-12). Majd a 39. percben Bujdosó-Gerhát lőtt egy sistergősen nagy gólt a keresztléc alá, és ezzel fel is hozta csapatát két gólra (18-16). Az Alba támadójátéka ekkor kissé dadogott, és ki is használta az MTK, Szabó Laura egyenlített (18-18). Majd Ohyama Mana kapott nagy tapsot egyéni akcióból szerzett gólja után, főképp a mérkőzésre kilátogató japán szurkolók örültek ennek. Annak viszont nem, hogy a 47. percben fordított az MTK, a volt fehérvári Pelczéder Orsolya higgadt lövése után (21-22). Az utolsó tíz percben nagyot küzdöttek a felek, és ebből minimális különbséggel az MTK jött ki jobban. Ohyama fél perccel a vége előtt hetesből egalizált (28-28). Az utolsó akció a vendégeké lett, akik időn túli szabaddobását Marincsák laposan a jobb alsó sarokba dobta.

Jegyzőkönyv

Alba Fehérvár KC–MTK Budapest 28-29 (13-11)

Székesfehérvár, 150 néző.

Vezette: Réti, Szedmák

Alba Fehérvár KC: Tóth N. – Töpfner 2 (1), Bardi 2, Boldizsár 2, Besszer, Triscsuk 4 (2), Takó 2. Csere: Kubina, Dányi (kapusok), Smbatian 4, Domokos 2, Hudák 3, Gerhát K. 2, Háfra L., Ohyama 4 (2), Varga E., Utasi 1. Vezetőedző: Boris Dvorsek

MTK Budapest: Győri – Juhász E., Kekezovity 5, Marincsák 7, Szabó L. 6 (3), Bujdosó-Gerháth 6, Pelczéder 2. Csere: Rutka-Győrffy (kapus), Bánfai, Dakos 1, Sallai, Pál 2, Koronczai, Mazák-Németh. Vezetőedző: Golovin Vlagyimir

KIállítások: 4, ill. 8 perc

Hétméteresek: 5/5, ill. 4/3