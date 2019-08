Idén már eleve tizennégy csapatos lesz a labdarúgó megyei I. osztály mezőnye

Augusztus harmadik hétvégéjén (17-18-án) közel három hónapos útjára indul a labda a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. Ahogy olvasóink megszokhatták már az évek folyamán, úgy ezúttal is közöljük az őszi szezon sorsolását.

A mezőny összetétele alig változott, csupán a második vonalban harmadik Bodajk SE csapata csatlakozott a korábbi években már jól megszokott gárdák mellé. Miután a tavalyi pontvadászatban aránylag idejekorán kiderült, hogy a Polgárdi csapata nem tudja folytatni, illetve befejezni a küzdelmeket, az MLSZ Fejér Megyei Igazgatósága már az előző idény vége előtt jelezte, hogy csak olyan csapatok adjanak be licenckérelmeket, amelyek biztosan végig tudják játszani a bajnokságot. Így aztán mindössze tizennégy csapattal indulhat meg harc a bajnoki pontokért. Az egyébként biztos kieső Enying újabb lehetőséget kapott ezzel, ám a második vonal Déli csoportjának bajnoka, a Vajta licenc hiányában továbbra is maradt a II. osztályban. Bár sokan úgy vélik, hogy tizenhat csapattal izgalmasabb lenne, erre éppen a 2017/18-as szezon cáfol rá, hiszen a hajrában négy csapatnak is esélye lett volna az arany­érem megszerzésére.

1. forduló

2019. augusztus 17.,

szombat, 17.00

Sárbogárd SE–Ercsi Kinizsi SE

Flavus Velence–Ikarus-­Maroshegy

Bodajk SE–Főnix FC-Baracska

2019. augusztus 18.,

vasárnap, 17.00

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő–Kisláng-Telmex SE

Móri SE–Sárosd Kronos Sport

Enying–Lajoskomárom

Martonvásár SK–Tordas FÉSZ ZRT

2. forduló

2019. augusztus 24.,

szombat, 17.00

Sárosd Kronos Sport – Fla­vus Velence

2019. augusztus 25.,

vasárnap, 17.00

Tordas FÉSZ ZRT–Enying

Lajoskomárom–Bodajk SE

Főnix FC-Baracska–Móri SE

Ikarus-Maroshegy–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő

Kisláng-Telmex SE–Sárbogárd SE

Ercsi Kinizsi SE–Martonvásár SK

3. forduló

2019. augusztus 31.,

szombat, 16.30

Sárbogárd SE–Ikarus-Maroshegy

Flavus Velence–Főnix FC-­Baracska

Bodajk SE–Tordas FÉSZ ZRT

2019. szeptember 1.,

vasárnap, 16.30

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő–Sárosd Kronos Sport

Móri SE–Lajoskomárom

Enying–Martonvásár SK

Ercsi Kinizsi SE–Kisláng-Telmex SE

4. forduló

2019. szeptember 7.,

szombat, 16.30

Sárosd Kronos Sport–Sárbogárd SE

2019. szeptember 8.,

szombat, 16.30

Enying–Ercsi Kinizsi SE

Martonvásár SK–Bodajk SE

Tordas FÉSZ ZRT–Móri SE

Lajoskomárom–Flavus Velence

Főnix FC-Baracska–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő

Ikarus-Maroshegy–Kisláng-Telmex SE

5. forduló

2019. szeptember 14.,

szombat, 16.00

Sárbogárd SE–Főnix FC-­Baracska

Flavus Velence–Tordas FÉSZ ZRT

Bodajk SE–Enying

2019. szeptember 15.,

vasárnap, 16.00

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő–Lajoskomárom

Móri SE–Martonvásár SK

Kisláng-Telmex SE–Sárosd Kronos Sport

Ercsi Kinizsi SE–Ikarus-Maroshegy

6. forduló

2019. szeptember 21.,

szombat, 16.00

Bodajk SE–Ercsi Kinizsi SE

Sárosd Kronos Sport–Ikarus-Maroshegy

2019. szeptember 22.,

vasárnap, 16.00

Enying–Móri SE

Martonvásár SK–Flavus Velence

Tordas FÉSZ ZRT–Gárdony-­Agárdi Gyógyfürdő

Lajoskomárom–Sárbogárd SE

Főnix FC-Baracska–Kisláng-Telmex SE

7. forduló

2019. szeptember 28.,

szombat, 15.00

Sárbogárd SE–Tordas FÉSZ­ ZRT

Flavus Velence–Enying

2019. szeptember 29.,

vasárnap, 15.00

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő–Martonvásár SK

Móri SE – Bodajk SE

Ikarus-Maroshegy–Főnix FC-Baracska

Kisláng-Telmex SE–Lajoskomárom

Ercsi Kinizsi SE–Sárosd Kronos Sport

8. forduló

2019. október 5.,

szombat, 15.00

Móri SE–Ercsi Kinizsi SE

Bodajk SE–Flavus Velence

2019. október 6.,

vasárnap, 15.00

Enying–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő

Martonvásár SK–Sárbogárd SE

Tordas FÉSZ ZRT–Kisláng-Telmex SE

Lajoskomárom–Ikarus-Maroshegy

Főnix FC-Baracska–Sárosd Kronos Sport

9. forduló

2019. október 12.,

szombat, 14.30

Sárbogárd SE–Enying

Flavus Velence–Móri SE

Sárosd Kronos Sport–Lajoskomárom

2019. október 13.,

vasárnap, 14.30

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő–Bodajk SE

Ikarus-Maroshegy–Martonvásár SK

Ercsi Kinizsi SE–Főnix FC-Baracska

Kisláng-Telmex SE–Martonvásár SK

10. forduló

2019. október 19.,

szombat, 14.30

Flavus Velence–Ercsi Kinizsi SE

Bodajk SE–Sárbogárd SE

2019. október 20.,

vasárnap, 14.30

Móri SE–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő

Enying–Kisláng-Telmex SE

Martonvásár SK–Ikarus-­Maroshegy

Tordas FÉSZ ZRT–Sárosd Kronos Sport

Lajoskomárom–Főnix FC-­Baracska

11. forduló

2019. október 26.,

szombat, 13.30

Sárbogárd SE–Móri SE

Sárosd Kronos Sport–Martonvásár SK

2019. október 20.,

vasárnap, 13.30

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő–Flavus Velence

Főnix FC-Baracska–Tordas FÉSZ ZRT

Ikarus-Maroshegy–Enying

Kisláng-Telmex SE–Bo­dajk SE

Ercsi Kinizsi SE–Lajoskomárom

12. forduló

2019. november 2.,

szombat, 13.30

Flavus Velence–Sárbogárd SE

Bodajk SE–Ikarus-Maroshegy

2019. november 3.,

vasárnap, 13.30

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő–Ercsi Kinizsi SE

Móri SE–Kisláng-Telmex SE

Enying–Sárosd Kronos Sport

Martonvásár SK–Főnix FC-­Baracska

Tordas FÉSZ ZRT–Lajoskomárom

13. forduló

2019. november 9.,

szombat, 13.30

Sárbogárd SE–Gárdony-­Agárdi Gyógyfürdő

Sárosd Kronos Sport–Bodajk SE

2019. november 10.,

vasárnap, 13.30

Lajoskomárom–Martonvásár SK

Főnix FC-Baracska–Enying

Ikarus-Maroshegy–Móri SE

Kisláng-Telmex SE–Flavus Velence

Ercsi Kinizsi SE–Tordas FÉSZ ZRT.