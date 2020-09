Idén ismét megindul a RealTanoda

Az új tanévben is várja a Puskás Akadémia azon helyi és környékbeli fiatalok jelentkezését, akik szívesen csatlakoznának a Real Madrid által megálmodott, megvalósított szociális és sportprogramba.

Idén a korábbi esztendőkhöz hasonlóan közel száz gyermeket támogathatnak a RealTanoda keretein belül, lehetővé téve számukra, hogy meg­tapasztalhassák a sport örömét. A programban a sport mellett kiemelt szerepet kapnak a kulturális események, a hazai és a külföldi kirándulások, illetve a közösségépítő találkozások.

Ebben a tanévben is elindul a labdarúgás és a kosárlabda szakág, a lányok kosárlabdaedzője most is Siposné Bokor Katalin lesz. A csapatok számára az akadémia biztosítja az edzéshez szükséges feltételeket, a labdarúgóedzéseket Sándor László tartja. Idén újabb együttes csatlakozik majd a programhoz, Vértesacsán, Ódor Csaba vezetésével.