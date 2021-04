Idei első MTK elleni győzelmére készül a Vidi, döntőt érne

Nincs más út, csak a győzelem. Aki nyer a csütörtökön 18.30-kor kezdődő 90, vagy 120 perc elteltével, a Mol Magyar Kupa döntőjébe jut. A Mol Fehérvár FC együttesének nem maradt más vigasza a 2020-21-es idényben.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony több szélsőjobbos politikust pozícióhoz juttatott

Miután a bajnoki versenyfutásban alulmaradt a Mol Fehérvár FC, sőt, úgy tűnik az ezüstérem is nagyon messze került, ráadásul a bronzéremért is harcolni kell még a pontvadászatban, a kupasorozatban menteheti meg az idényét a Vidi. Ahhoz azonban, hogy esélye legyen a Magyar Kupa-győzelemért küzdeni, túl kell lépni az MTK gárdáján. Ami nem lesz könnyű.

Az új vezetőedző, Szabics Imre irányítása alatt a piros-kékek markáns javulást mutatnak. A szakmai stáb április elsejei debütálása óta Kisvárdán emberhátrányban futballozva végzett döntetlenre a Vidi, majd az Újpestet alaposan elpáholta. A Mol Magyar Kupa elődöntőjében akár folytathatná is a sormintát a fehérvári egylet egy újabb diadallal. A csapatkapitány, Nikolics Nemanja nagyon szeretne túljutni a fővárosi kék-fehéreken.

– Eddig két MK-döntőn léptem pályára, mindkétszer vesztesen jöttem le… Ha valami hiányzik a gyűjteményemből, az a Magyar Kupa-arany, rettentően vágyom rá! Az MTK elleni elődöntő kemény erőpróba lesz, de ha már korábban legyőztük a Ferencvárost idegenben, nem ijedünk meg a kék-fehérektől sem. Úgy kell hozzáállni, hogy odamegyünk, és nyerünk! – jelentette ki az Újpest elleni bajnokin két gólt szerző Nikolics.

Úgy tűnik, a fehérváriak mentalitása sokat változott mostanság. A nyilatkozatokból ítélve, mintha vért ittak volna a vidis futballisták. Van is okuk a visszavágásra, hiszen az MTK a bajnokságban oda-vissza verte a Mol Fehérvárt.

– Az év mérkőzése következik számunkra. Rendkívül nehéz találkozóra számítok – fogalmazott a molfehervarfc.hu-nak Viszar Muszliu az észak-macedón-válogatott védő. – Ugyanakkor optimistán várom a meccset, hiszen a legutóbbi két bajnokinkon nem kaptunk gólt, az Újpest ellen pedig végig domináltunk és négy gólt is rúgtunk. Egymeccses kupatalálkozón bármi megtörténhet, természetesen az a célunk, hogy bejussunk a döntőbe, ehhez azonban nagyon fegyelmezetten, koncentráltan kell játszanunk. Jó lenne a 90 perc során kiharcolni a továbbjutást, de természetesen akkor sem leszek szomorú, ha a hosszabbításban dől csak el javunkra a kupameccs.

A Vidi története során öt alkalommal találkozott a kupában az MTK-val. 1982-ben Novath György góljával 1-0-val ugyancsak az elődöntőben ejtette ki a Videoton a kék-fehéreket. 2005-ben a 16 között az első meccsen Sitku Illés talált be, amire Hrepka válaszolt, majd a visszavágón 2-1-es győzelemmel lépett tovább a Vidi, Sitku és Kuttor találataival. A 2012-es elődöntő első felvonásán 3-2-re nyertek a piros-kékek, Nikolics duplázott, s a mostani egyik pályaedző, Torghelle Sándor is beköszönt; a visszavágót azonban 2-0-ra nyerte az MTK, és továbblépett…

Közel van egymáshoz a mostani két gárda a bajnokságban, a Mol Fehérvár FC 5 ponttal gyűjtött többet aktuális kupariválisánál. Szabics Imre az MTK-t tartja esélyesebbnek.

– Számos célt fogalmaztunk meg a bajnokságból hátralévő időszakra, de mivel hosszú távra tervezünk, és csak most kezdtük el lerakni a közös munka alapjait, igyekszünk lépésről lépésre haladni, és csak az előttünk álló meccsre koncentrálni. Ismerkedünk egymással, hiszen ahogy a játékosoknak, úgy a stábnak is új a mostani felállás, de úgy gondolom, jól vettük a közös rajtot – vélekedett a vezetőedző a molkupa.hu oldalon. – A célunk természetesen a Magyar Kupa megnyerése, és mindent meg is fogunk tenni érte. Sportemberként kötelességünk a győzelemért harcolni, különösen úgy, hogy véleményem szerint az MTK a továbbjutás esélyese. A bajnokságban oda-vissza legyőzte a Vidit az MTK, ráadásul egy meccsen dől el a továbbjutás, és ők lesznek a pályaválasztók. Ahogy mondtam, mi jól rajtoltunk ugyan, de még csak néhány közös lépésen vagyunk túl a fiúkkal, ezért gondolom úgy, hogy komoly tett lenne a csapatomtól, ha sikerülne kiejteni a kiváló játékosokból álló MTK-t. És ezért gondolom azt is, hogy a nyomás nem rajtunk, hanem rajtuk van. A célunk persze a továbbjutás, és azért bízom benne nagyon, mert a győzelmeknél semmi nem építi jobban a közösséget. Nagy lökést adhatna a bajnokság hajrájára is, ha sikerülne beverekednünk magunkat a kupadöntőbe, arról nem is beszélve, hogy mindenkinek jó visszaigazolás lenne, ha sikerülne megszereznünk a trófeát. De ennyire előre ne szaladjunk. Azonnal kiderült, hogy sikerre éhes, jó szellemű öltözővel dolgozhatunk a stábommal, és mondanom sem kell, hogy ezzel a legfontosabb lépést már meg is tettük a sikerek felé. A következőt az MTK ellen tehetjük meg – mondta Szabics Imre.

Nincs is más út, csak a győzelem.