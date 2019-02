Idegtépő győzelem a Szeged ellen

A középső házba igyekvő fehérváriak Csongrád megye székhelyén léptek pályára pénteken este. Az Alba 78-68-ra nyert.

Ha nem is életbevágó, de fontos mérkőzés várt Szegeden az albásokra. Filipovics Márkó bravúros duplájával indult a Szedeák elleni randevú, Heath elhibázta ziccerét, a hazaiak is rontottak, aztán Lóránt gyömöszölte a labdát a gyűrűbe. Freeman kosara után Vágvölgyi szerezte a hazaiak első kosarát, erre azonnal jött a válasz Tóth Péter révén, sőt, Freeman is betalált, 2-11. Villámrajtot vettek tehát a vendégek, egy öblös hang meg is jegyezte a Városi Sportcsarnok lelátóján: „Figyeljetek már oda!” Ez nem igazán sikerült, Heath zsákolt hatalmasat, a hazaiak trénere, Andjelko Mandic pedig időt kért. Nem tudott közelíteni a házigazda, a lepattanók Heathnél landoltak, aztán a látogatók figyelmetlenségét kihasználva Ponjavic talált be, erre Lóránt azonnal reagált. Őrizte a közel tízpontos előnyt a magabiztos Alba, még az is belefért, hogy Heath rontott, hiszen utána a lepattanókat jól szedte és a társakat is kiszolgálta. Tóth Péter helyett Cabezas lépett pályára irányítóban, majd Ponjevic révén araszolt előre az SZTE, de jelentősen közelíteni nem tudtak. Aztán Boltic volt eredményes, valamint a frissen igazolt Ante Krapic is betalált, a túloldalon Zeno komoly vágta után szerzett pontokat – az első negyedet 10-17-es eredménnyel zárták a felek.

A fehérváriakkal 2013-ban bajnok és kupagyőztes, ma már a szegedieket erősítő Juhos pontszerzésével indult a folytatás, amihez a túloldalon Cabezas csatlakozott, aki később Keller Ivánt hozta kihagyhatatlan helyzetbe, 1322. Juhos sikeres megmozdulásaival öt pontra zárkózott a Szeged, az Alba trénere, Jesus Ramirez azonnal időt kért, a második negyed derekán, 17-22. Az időkérést követően Filipovics, majd Krapic talált be, aztán Lóránt is, így nyolc ponttal ellépett a Fehérvár. Juhos szórta a pontokat, aztán Kerpel Fronius is felvette a ritmust, félidőben pedig 29-32 állt az eredményjelzőn.

A fordulást követően Zeno alapvonali triplájával növelte előnyét a Fehérvár, Sulovic válaszolt közelről, aztán Cabezas szórt egy hármast, 31-38. Ismételten Juhos révén próbálta tartani a lépést a hazai alakulat, Kerpel Fronius ziccere után közel jöttek, Ramirez időt kért, 35-38. Nem potyogtak a kosarak, sok volt a pontatlanság mindkét oldalon, a fehérváriak pedig őrizték előnyüket. Aztán Cabezas és Freeman révén hirtelen megugrottak, az is belefért, hogy Lóránt dobásai nem értek célba. Fronius és Sulovic aktivizálta magát, a túloldalon Filipovics zsákolt, Mandic pedig időt kért, 42-48. Cabezas kihagyta büntetőit, Juhos kosara zárta a harmadik negyedet, 47-48.

Juhos révén már a hazaiak voltak előnyben, igaz, nem sokáig, rendre a Fehérvár szerezte meg a vezetést, a Szeged pedig egalizált. Zeno hármast dobott, aztán ziccereket rontott, ezt tette Ponjavic is. Freeman kosara után Mandic időt kért, az utolsó percre kétpontos hazai előnnyel fordultak az együttesek. Végül 61-61-es eredménnyel zárult a rendes játékrész. A ráadásban Zeno vezérletével gyorsan meglépett az Alba, majd Freeman is hintett egy hármast. 68-78 lett a vége, nagy csatában arattak győzelmet a látogatók.