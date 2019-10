Idegenbeli győzelmek a megye I-ben

A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 10. fordulójának rangadóján idegenben tudott nyerni a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő, mely sikerével meg is előzte a tabellán az eddigi listavezető Mór együttesét.

Bodajk–Sárbogárd 0-4 (0-2)

Bodajk, 100 néző.

Vezette: Wittner József.

Bodajk: Nagy M. – Orosz, Bregócs, Gergő, Tetzl – Kovács T. (Bélik), Dreska (Fülöp), Kővári B. (Kovács J.), Joó – Klein (Prill), Gulyás (Füri). Vezetőedző: Takács Viktor.

Sárbogárd: Matócza – Kindl, Paget, Gulyás-Kovács (Horváth Zs.), Kókány – Luczek (Nagy Á.), Bezerédi (Gyuricza), Majláth, Gráczer G. (Buzás) – Gráczer B. (Demeter), Rodenbücher T. Szakmai igazgató: Pajor László.

Gól: Bezerédi (40., 43., 66.), Kókány (88.).

Jók: senki, ill. Kindl, Kókány, Bezerédi.

A 20. percben megszerezhette volna a vezetést a hazai csapat, de Joó Gergő a vendégvédelemtől ajándékba kapott labdát először a kapusba rúgta, majd a kipattanót a kapu fölé lőtte. A 40. percben labdát vesztett a hazai csapat a középpályán, amiből egy gyors jobb oldali beadás után Bezerédi a kapuba fejelt, 0-1. A gól megfogta a Bodajkot, a 43. percben egy kipattanó labdát Bezerédi vágott a hosszú sarokba, 0-2. A második félidő teljes egészében a vendégeké volt, egy kedvetlen, hitehagyott hazai csapat jött ki az öltözőből. A 66. percben Majláth Henrik beadását Bezerédi védhetetlenül lőtte a léc alá, 0-3. A 88. percben Kókány Péter 20 méteres szabadrúgásával szemben tehetetlen volt Nagy M., 0-4. A mérkőzés egészét tekintve megérdemelt vendégsiker született.

Tudósított: Kovács Zoltán.

Mór–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 2-3 (0-2)

Mór, 200 néző.

Vezette: Závotka Csongor.

Mór: Kiss M. – Németh K. (Cseh), Kosztolányi, Lattenstein (Végvári), Petruska (Klémán M.) – Ferencz, Kovács K., Varga B., Tar B. – Grecsó (Erni), Kaszás. Vezetőedző: Petres Tamás.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Erdélyi – Balogh Á., Ujvári (Pump), Kónya, Cziklin – Radács (Parádi), Tóth T., Koronczi, Mód – Rodenbücher I., Ribarics (Endrefalvi). Vezetőedző: Balogh Zsolt.

Gól: Kosztolányi (57., 89.), ill. Balogh Á. (16.), Ujvári (19.), Tóth T. (75.).

Kiállítva: Mód (91., Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő).

Jók: Varga B., ill. Balogh Á., Rodenbücher I.

A 16. percben Balogh Ádám fektetett el két móri védőt, majd mesterien tekert a hosszú felsőbe, 0-1. A 19. percben a vendégek könnyen kerültek a hazai védelem mögé, majd egy beadás után Újvári Ádám góljával még inkább elléptek, 0-2. A hideg zuhany után próbált ébredezni a Mór, egy-két lehetőségig el is jutottak, de a szépítés nem jött össze a félidő előtt. A fordulás után magasabb sebességbe kapcsolt Petres Tamás csapata, és az 57. percben egy szöglet után Kosztolányi Bence csúsztatott a hálóba, 1-2. A 75. percben egy durva labdavesztés után hárman vezették a móri védelemre a labdát, a ziccerben kilépő Tóth Tibor nem is hibázott, 1-3. A hátralevő időben megpróbáltak visszajönni a hazaiak, de a játékot okosan tördelő tópartiak őrizték az előnyt. A 89. percben Kosztolányit rúgták fel a büntetőterületen belül, a 11-est a sértett váltotta gólra, 2-3. A hosszabbításban a Varga Balázs elleni sokadik szabálytalanság után még egy labdaelrúgás is történt, így Mód Ádám piros lapot kapott.

Tudósított: Mézner László.

Enying–Kisláng-Telmex 1-5 (1-2)

Enying, 150 néző.

Vezette: Jónás Péter.

Enying: Lang (Benedeczky) – Kovács L., Dani, Kalló, Kiss Gy. (Szőke) – Bogár (Boda), Paluska, Halász (Vas), Kajtár – Nyikos (Király D.), Keszler. Vezetőedző: Molnár Ferenc.

Kisláng-Telmex: Ányos – Kassai J., Árki, Dudar E., Simon I. – Juhász J., Komlós, Vig­házi (Palkovics), Balogh Z. – Horváth Z., Kassai Cs. (Erdei). Vezetőedző: Rehák Viktor.

Gól: Keszler (40.), ill. Balogh Z. (32., 60., 87.), Horváth Z. (20.), Juhász J. (89.).

Jók: senki, ill. Balogh Z., Dudar E., Horváth Z.

A 19. percben Dudar Ervin dobta be gyorsan a labdát a hazai kapu elé, és Balogh Zoltán szemfüles mozdulattal lőtt a hosszú sarokba, 0-1. A 30. percben Kovács László megmozdulását ítélte Jónás Péter játékvezető szabálytalannak, mely büntetőt ért. Balogh Z. értékesítette a 11-est, 0-2. A 39. percben egy bedobást csúsztatott középre Kalló Szabolcs, labdája Keszler Mátét találta üresen, ő szépen kilőtte a kapu jobb oldalát, 1-2. Az 58. percben a hazai védők által kifejelt labdára csapott le Balogh Z., miután tisztára játszotta magát, a labdát az enyingi kapuba helyezte, 1-3. A 85. percben Dudar Ervin erősen belőtt szabadrúgását öklözte ki Lang Mátyás, a labda Baloghról pattant vissza az enyingi kapuba, 1-4. A 88. percben Juhász József szép egyéni akcióját követően lőtt a tehetetlen Lang kapujába, 1-5.

Tudósított: Mohai Norbert.

Flavus Velence–Ercsi Kinizsi 4-2 (0-1)

Velence, 120 néző.

Vezette: Cseh Roland.

Flavus Velence: Sebestyén – Hushegyi, Totsche, Boda, Szilágyi N. (Tamon) – Szalai P. (Varga J.), Oláh, Buzora (Vaskó), Kovács D. – Bernáth, ­Klauz (Zsigmond B.). Vezetőedző: Gyalus Zoltán.

Ercsi Kinizsi: Hodula K. – Tóth K., Holentoner, Hoffmann (Bálint), Hamar – Gróf (Jerzsabek), Kondreska (Sábics), Bognár B. (Pintér L.), Márki – Szalánczi, Horváth B. Vezetőedző: Lieber Károly.

Gól: Szalai P. (66., 73., 84.), Totsche (72.), ill. Bognár B. (35., 60.).

Jók: Szalai P. (a mezőny legjobbja), Kovács D., Bernáth, ill. Bognár B.

Martonvásár–Ikarus-Maroshegy 1-1 (0-0)

Martonvásár, 100 néző.

Vezette: Kovács Róbert.

Martonvásár: Benkő – Király J., Szeidl, Erdei P., Schäffer – Neuvert, Kővári F. (Süle), Juhász B. (Seregy), Cservenka – Patkós K. (Somogyi D.), Szilágyi R. Vezetőedző: Patkós Csaba.

Ikarus-Maroshegy: Gável – Szabó P., Békefi, Varga F., Jámbor – Makai (Vadászi), Dopuda (Bíró), Andróczi, Vic­tor (Kovács L.) – Farkas G., Zsöllei (Szontagh). Edző: Borsányi István, Gelencsér Tibor.

Gól: Patkós K. (65.), ill. Andróczi (61.).

Jók: Benkő, Cservenka, Patkós K., ill. Varga F., Andróczi, Zsöllei.

Ha felcsapjuk a szótárt az unalom szónál, akkor nyugodtan hivatkozhatunk az első negyvenöt percre, esetleg elrettentő példaként akár mellékelhetjük is a meccs első félidejének felvételét szemléltetésként. A 61. percben a reklamáló hazaiak a bíróval foglalkoztak, a maroshegyiek pedig a játékkal, gyorsan elvégezték a szabadrúgást, és Andróczi Krisztofer Benkő Márk fölött a hálóba emelt 0-1. A 65. percben Cservenka Gergő passzát Patkós Kevin lőtte a hálóba, 1-1. A 90. percben még egy rosszul átvett labda okozott galibát, de Benkő Márk a kapu fölé tolta a labdát.

Tudósított: Szupkai Gábor.

Tordas FÉSZ Zrt.–Sárosd Kronos Sport 0-2 (0-0)

Vezette: Kerkuska Miklós.

Tordas FÉSZ Zrt.: Cseresnyés – Csányi, Adorján, Hermann, Kanyó – Kerényi (Farkas Zs.), Horváth B., Szabó B., Tóth R. – Versits, Pong­rácz. Vezetőedző: Korolovszky Gábor.

Sárosd Kronos Sport: Rauf T. – Susa, Hallósi, Truszek, Vida T. – Kargl (Kű), Rottmann (Tóth D.), Meszlényi, Kosaras – Kovács S., Szabó N. (Virág). Megbízott edző: Arany Tibor.

Gól: Rottmann (47.), Kovács S. (75.).

Kiállítva: Farkas Zs. (61.), ill. Truszek (61.).

Jók: senki, illetve Kovács S.

Egymásnak estek a csapatok, előbb Horváth Benett lépett ki ziccerben, de ezt nem tudta gólra váltani, majd a kontrából a vendégcsapat állt a kapussal szemben, és a játékvezető büntetőt ítélt, amelyet a kapu mellé lőttek. A 47. percben egy jól elvégzett szabadrúgást mesterien fejelt a hosszú sarokba Rottman Sándor, 0-1. A hazai csapat kezdte átvenni az irányítást, de a kapura nem voltak veszélyesek. Az egész mérkőzésen jól futballozó Kovács Sándor egy szép találattal zárta le a mérkőzést, 0-2.

Tudósított: Farkas Zsolt.

Lajoskomárom–Főnix-Baracska 2-3 (1-0)

Lajoskomárom, 150 néző.

Vezette: Domak Ádám.

Lajoskomárom: Kajári – Czéhmeiszter, Hanák, Vass, Szakáts – Kövecses, Fodor M. (Szili B.), Gergye, Vései – Sonkoly (Imre), Berta (Orbán). Vezetőedző: Megyeri János.

Főnix-Baracska: Barsch – Ambrus, Eckl, Peringer, Imrik – Erdei M., Szaniszló (Meszlényi), Csiba, Tanárki – Willerding Zs. (Zoboki), Fodor Máté (Szaller). Vezetőedző: Pavlik József.

Gól: Gergye (15.), Berta (56.), ill. Erdei M. (66., 82.), Meszlényi (50.).

Jók: Kövecses, Vass D, Sonkoly Sz., ill. Barsch, Erdei, Ambrus.

A 14. percben Gergye Krisztián cselezett három védő gyűrűjében, majd 16 méteres jól helyezett lövése a bal sarokban kötött ki, 1-0. A 35. percben Fodor Márton elvitte a labdát Barsch Gábor kapus mellett, majd közeli, üres kapus lövését Ambrus Sándor kézgyanús mozdulattal hárította a gólvonalon. Az 50. percben egy jobbról előreívelt labdát Hanák Attila fejelt el a kimozduló hazai kapus mellett, és Meszlényi Balázs az üresen maradt kapuba segítette a labdát, 1-1. Az 56. percben Sonkoly Szilveszter tört be erőszakosan a 16-oson belülre, középre lőtt labdáját Berta László három lépésről passzolta a kapuba, 2-1. A 66. percben gyors jobb oldali vendégakció végén Erdei Milán vette be a kaput, 2-2. A 80. percben Orbán Alexet buktatták a tizenhatoson belül, Fodor Márton gyengén, középre lőtt büntetőjét Barsch hárítani tudta. A 82. percben az ismét elalvó hazai védelem mellett 40 méterről középre ívelt szabadrúgásra Erdei M. reagált a leggyorsabban, és közelről beállította a végeredményt, 2-3. ​

Tudósított: Mosberger Mátyás.