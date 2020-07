Idegenbeli győzelem mindkét csoportban

A labdarúgó NB III. Közép-csoportban szereplő Iváncsa KSE a BKV Előre, míg a Nyugati csoport rajtjára készülő Puskás Akadémia FC II a KFC Komarno otthonában aratott sikert felkészülési mérkőzésen.

BKV Előre–Iváncsa KSE 1-3

BKV Előre Stadion

Iváncsa: Ordasi – Madarász, Aradi, Varga B., Fekecs, Pribék, Szellák, Domokos, Vallejos, Balogh L. Tóth Z. Cseré: Schnierer, Nicsenko, Greksa, Csaba. Vezetőedző: Domján Attila.

Gólszerzők: Ihos, illetve Fekecs (21.), Nicsenko (47.), Greksa (82.)

Ki korán kel, győzelmet lel alapon délelőtt 10 órakor indult útjára a labda a BKV-pályán, ahol Domján Attila együttese a Veszprém elleni döntetlen után szeretett volna ismét győzni. Mindez sikerült is a piros-fehérek számára, akik Fekecs, Nicsenko és Greksa találataival múlták felül a szebb napokat látott Előrét.

– Egy hajtós, kemény csapat ellen játszottunk, amely a tudásbeli különbséget úgy próbálta eltüntetni, hogy lelkesek voltak, a minőségi futballt inkább mi játszottuk – értékelt Domján Attila a mérkőzést követően. – A játékosokkal is arról beszéltünk, hogy örömteli, ahogy visszajöttek azok a mozdulatok, támadásépítések, amiket az elmúlt napokban gyakoroltunk. Teljes mértékben pozitív a mérkőzés összképe, támadásban szép dolgokat csináltunk, jó befejezésekkel, de rossz döntések a kapu előtt még így is akadtak. Ugyanakkor ez nem probléma, most már a finomhangolásra helyezzük a hangsúlyt, és egyre több játékosunk kerül olyan állapotba, amire akár már az első fordulóban is lehet támaszkodni. A pénteki, Maroshegy elleni (19 óra – a szerk.) mérkőzést követően pedig elindul a végső visszaszámlálás, belépünk a bajnoki hétbe.

KFC Komarno–Puskás Akadémia FC II 0-2 (0-1)

Komárom, 200 néző.

Komarno: Cellar – Holík, Simko, Pastorek, Menus, Kollár, Olen, Lunin, Popovics, Parma, Lovász. Cserék: Palacka, Druga. Vezetőedző: Miroslav Karhan.

Puskás II: Molnár P. – Szin, Mayer, Fodor M., Berekali – Sós B., Varga J., Sipos G., Latifi – Magasföldi, Corbu. Csereként pályára lépett: Pataki M. (kapus), Godányi, Téglás, Kocsis Ba., Nahirnij, Krpic, Vizler, Nagy Z., Kalmár. Vezetőedző: Nagy Ádám.

Gól: Latifi (36.), Sós B. (58.)

Az STK Somorja 5-1-es legyőzése után újabb felvidéki sikerért szállt buszra Nagy Ádám együttese, mégpedig az ellen a Komarno ellen, amely pénteken tetszetős játékkal, magabiztosan győzte le a Vasast 3-1 arányban. A felvidéki együttesben hírmondók maradtak csupán az angyalföldiek ellen győzelmet arató keretből, a PAFC II pedig kíméletlenül kihasználta ellenfele megingásait. A 36. percben Liridon Latifi, az 58.-ban pedig Sós Bence talált be egyaránt szélen végigvitt, majd a kapus mellett magabiztosan elhelyezett lövésből.

– Az első félidőben amellett, hogy fáradtan mozogtunk – ami ilyenkor természetes –, időben reagáltuk le a helyzeteket, gyorsan észrevettük, hogy a magas védekezésből indulva lehet keresnivalónk, és ebből tudtuk megszerezni a vezetést is. A második félidőben fiatalabbak is kaptak lehetőséget, így bár némi minőségi romlás állt be, lehet rájuk a jövőben számítani, és ők is törekedtek arra, hogy kiharcolják helyüket a keretben – értékelt lapunknak Nagy Ádám vezetőedző a lefújást követően.