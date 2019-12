Huszadik alkalommal találkoznak a foci szerelmesei a VOK-ban

Ahogy azt már az évek hosszú során megszokhattuk, nem telhet el úgy a karácsony és a szilveszter közötti időszak, hogy ne futballal és mozgással búcsúztassa az esztendőt a Videoton Baráti Kör Egyesület. Négy napon keresztül pattog a labda a VOK parkettjén december 27. és 30. között, méghozzá immár a XX. alkalommal. A tornáról beszélgettünk Juhász László főszervezővel.

Mit lehet tudni az idei felnőtt kupáról?

– Talán a véletlennek, és tényleg a jubileumnak is köszönhetően a valaha volt legerősebb mezőny gyűlt össze. Minden csoportban kettő, de inkább három kőkeménynek ígérkező csapattal találkozhatnak a kilátogatók. Szinte csak egy-egy gyengébbnek érezhető gárda lesz majd, míg a korábbi években azért egy-egy olyan együttes volt, amely kimagaslott a több közül. Történt ugyanis, hogy a mi eseményünkkel egy időben megrendezésre kerülő debreceni tornát az ottani szervezők lemondták az utolsó pillanatban, így négy-öt csapat gyorsan „átpártolt” hozzánk. Jellemzően azok a csapatok, melyek győzelmi reményekkel szálltak harcba a korábbi években az ország több pontján verbuválódó programokon. Több jobb csapat, és játékos lesz a tornánkon, akik még nem jártak nálunk.

Már évek óta megszokhattuk, hogy a határon túlról is jelentős számú és jó játékerőt képviselő csapattal kell számolnunk, most is így lesz?

– Tíz együttes vesz részt Délvidék-Vajdaságból, Kárpátaljáról, valamint Székelyföldről. A Mindig Vár Non-stop Nemzetközi Felnőtt kupa december 28-án veszi kezdetét, 24 indulóval.

Milyen trófeákért harcolhatnak még a nevezők?

– Az öregfiúknál december 27-én 12 csapattal indítják a küzdelmeket erős mezőnnyel, köztük több tradicionális, ismert csapattal, de aznap rendezzük a 8 csapatos szurkoló kupát is. A női kupában, 28-án 8 együttes áll rajthoz, akárcsak az előző években itt is lesznek az elcsatolt országrészekből résztvevők. Emiatt az utolsó meccs 22 órakor ér véget. A harmadik napon U11-es együttesek is pályára lépnek egy 6 csapatos rögtönzött torna keretében, négy fehérvárival megspékelve, míg zárásként – ahogy már megszokhatták a szurkolók – 30-án kerül sor közéleti gálára, a Kaszás Gábor-féle csapattal a gálamérkőzésre, és a Felnőtt Kupa helyosztóira.

Szombatra családi napot is szerveztek!

– Ez a Videoton BKE sportegyesület évzárója, egyben a fehérvári futballfesztivál nulladik napja, amelyen a gyerekek és a szülök közösen sportolnak, mozognak, sorversenyeken vesznek részt, majd minden gyermek emléklapot kap az évi teljesítményéért.