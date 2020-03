Húsz évvel ezelőtt kis híján Európa trónján ültek a fehérváriak

Az asztali-labdarúgó Bajnokok Ligájában (ITFA Kupa) 2000-ben a fehérvári székhelyű Naturprodukt SE csapata – mely az akkor anyagi gondokkal küszködő Erzsébetvárosi SE-vel fuzionált – a Tiszavasvári SE együttese mögött a második helyen végzett.

Még mielőtt rátérnénk a diadalmas kupamenetelésre, néhány gondolat a székesfehérvári asztali-labdarúgó múltról. A szakosztály először A Szabadművelődés Házában szakkörként működött az alapító Szijjártó I. Antal vezetésével, majd fokozatosan próbált egy-egy egyesület égisze alatt életben maradni. Mindenesetre a gombfoci versenyszerű változatát abban az időben sok fiatal űzte, a fehérvári asztali-labdarúgás mindig is híres volt, és szinte kimeríthetetlen utánpótlással rendelkezett. Ennek első vonulata a régi csapat magját képező Lőrincz László, Nyeste István, Molnár Zoltán „tengely”, de rajtuk kívül a későbbiekben Vendég Szabolcs, Kovácsik Péter, és Virágh Ferenc neve is jól hangzott gombozó berkekben. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a város szülöttje Egerszegi Zsuzsanna, aki elsőként lett a nők között világbajnok.

– Tízévesek lehettünk, amikor először asztal mögé álltunk, és megtanultuk az alapokat Szijjártó Antaltól. Akkor még játéknak véltük, nekem eszembe se jutott, hogy egyszer magasabb szinten is be tudom bizonyítani, hogy Fehérvárról is el lehet jutni a csúcs közelébe – tudtuk meg Lőrincz Lászlótól, aki pályafutása alatt végig hű maradt a fehérvári alakulathoz, csupán egy idény erejéig igazolt Pécsre, viszont a fővárosi csapatok többszöri csábításának ellenállt.

A kilencvenes években az addig jobbára magyar nyelvterületen ismert, a legmagyarabb sportágként játszott, közel százéves gombfoci igazán kinőtte magát, és hivatalos sportágként igyekezett magának helyet követelni a nagyvilágban. Ügyességi, logikai és technikai sportág, amelyben a precizitásé a főszerep. Nehezen tanulható, ugyanakkor mind taktikailag, mind technikailag nagy kihívás elé állítja a versenyzőket.

Ékes bizonyítéka, hogy világbajnokságokat rendeznek, nagy közönségsikerrel, egyre nagyobb tábora lett, s nem utolsósorban ezáltal közelebb hozta egymáshoz az elszakított országrészeket is, hiszen Erdélyből, a Vajdaságból egyre többen jártak a honi megmérettetésekre. Ezután hívták életre a labdarúgásban, abban az időben már több éve létező Bajnokok Ligája sorozat mintájára az ITFA Kupát (a Nemzetközi Asztali-labdarúgó Szövetség nevéből – a szerk.).

2000-ben a fehérvári gárda az NB I-es tagságért küzdve támogatóinak köszönhetően már rendelkezett annyira biztos anyagi alapokkal, hogy azt is fel tudta vállalni, hogy az éppen financiális gondokkal küzdő Erzsébetvárosi SE versenyzői közül az „ászokat” leigazolta, és ezzel nemcsak realizálódtak az első osztályú álmai, hanem még merészebb terveket is szőhetett. A gárda tagja lett a hétszeres egyéni magyar bajnok Béres László, a rutinos Hartmann László, és Ladányi Árpád, valamint Mecsér Béla, és Szili Balázs. Az ESE jogán kiharcolt nemzetközi kupában való részvételt próbálták azzal megsüvegelni, hogy minél jobb eredménnyel zárnak a sportág egyik vidéki fellegvárának számító Tiszavasváriban megrendezett fináléban. Itt végül a házigazdák bizonyultak a legjobbnak, de Béres, Szili, Hartmann, Lőrincz összeállítású alapcsapatnak sem kellett szégyenkeznie az ezüstéremmel.

– Jól emlékszem, rettenetesen kemény mérkőzéseket játszottunk. Nem sok hiányzott ahhoz, hogy mi érjünk oda a dobogó legfelső fokára, talán a szerencse és a kicsivel nagyobb összpontosítás döntött a vendéglátók javára – fogalmazott Lőrincz László.