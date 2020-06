Húsz éve ért véget a futballcsoda

Hat éven át tartott a menetelés, az ősszel még vezették a tabellát, pár hónappal később pedig a csapat 150 km-rel odébb, Pécsre költözött. Az ezredfordulón véget ért a velencei-tavi futball tündérmeséje.

A kilencvenes évek derekára fordulva a megyei első osztályban élcsapatnak, de bajnokesélyesnek nem számító Velencetours együttese tehetős támogatóra lelt, a Németh László vezette, gázvezetékek építésével nagyban foglalkozó cég állt a csapat mögé. Az új tulaj maximalizmusa a futballban is meghozta eredményét. 1995 nyarán megnyerték a megyei bajnokságot, majd évente léptek feljebb. Amire előtte és azóta sem volt példa a hazai labdarúgásban, évente ugrottak osztályt, győztek az NB III-ban, az NB II-ben, és 1997-ben legfelül találták magukat. Az első szezonban a 8., a másodikban a 11. helyen zártak a 18 csapatos bajnokságban, a harmadik idényben hat héten át vezették a tabellát, azonban a pénz elfogyott, a folytatásban a klub jogán a Pécsi Mecsek FC szerepelt, a tavaszt már a baranyaiak játszották le, és végeztek a tabella 7. helyén. Néhány futballistát átvettek a Fejér megyeiektől, a Gázszer jogutódjaként funkcionáltak. A Parkerdőben pedig egy időre megszűnt a futball.

A korábban a MÁV Előrében alacsonyabb osztályban futballozó, a Vidinek a mai napig is szívből szurkoló, székesfehérvári születésű Májer József vezette a Velencetours futballszakosztályát, ő kereste meg Németh Lászlót, 1994 nyarán.

– Előzőleg a legjobb eredményünk a bronzérem volt a megyei egyben, volt olyan félév, amikor a megboldogult kiváló szélső, Májer Lajos, azaz Matyi vezette az együttest. Németh László érkezése után közölte, csak az első hely érdekli, ennek megfelelően áll a futballhoz. Minden feltételt biztosított a munkához, korábban elképzelhetetlen körülmények közé kerültünk, a menetelés pedig a magasabb osztályokban is folytatódott. Hartyáni Gábor lett a vezetőedző, aki az első két, NB I-es szezonban is dirigálta a gárdát. Én 1989-ben kerültem a klubhoz, a helyi önkormányzat költségvezetési üzemének vezetője, Magyar István szólt, fáradjak be hozzá, akkor kaptam a feladatot, hogy a távozó Móricz László után vegyem át a megyei második vonalban érdekelt futballisták irányítását, szakosztályvezetőként. Öt évvel később indult a nagy sorozat. Én voltam a szakosztály vezetője, majd igazgatója, Németh László érkezéséig én döntöttem mindenről, egy személyben. Aztán Németh lett az elnök és a tulajdonos. Ő maradt a háttérben, nem kereste a szereplés lehetőségét, biztosította az anyagiakat, de a szakmába nem szólt bele.

Tökéletes tulajdonos volt, aki hagyta dolgozni a munkatársait. Adott volt egy limit, közölte, ha az alatt költünk, meg sem kell őt kérdeznem, de ha komolyabb összegről volt szó, mondjuk egy-egy igazolásnál, egyeztetni kellett vele. Folyamatosan erősítettük a gárdát, a megyei osztályban NB III-as szintű játékosaink voltak, az NB II-ben pedig olyan labdarúgók, akik később az elitben is megállták a helyüket. Az anyagiak rendelkezésünkre álltak, bátran erősítettünk. Aztán 1999 őszén elfogytak az anyagiak, megállapodtunk a pécsi polgármesterrel, Toller Lászlóval és az ottani klub­elnökkel, Tamon Attilával, a Gázszer megszűnt, a jogunkon a PMFC folytatta az NB I-ben. Fájó volt a búcsú.

Előzőleg tárgyaltunk cégekkel, befektetőjelöltekkel, hiába voltunk a tabella szerint a legjobb magyar csapat, a pénz fogyott, be kellett látnunk, a történetünk véget ér. Nem volt lokálpatriotizmus, komoly múlt, hontalanoknak számítottunk, hol Agárdon játszottunk, hol Fehérváron, hol az Alföldön. Sokan szimpatizáltak velünk, de igazából nem tudtak hova tenni bennünket. Ahogy léptük az osztályokat, úgy lett egyre drágább minden, a megyei bajnokságot 30 millióból nyertük, az NB I-ben pedig 160 millióba került egy esztendő. Egységesek voltunk, ez valóban csapatsport, széthúzás nélkül nem érhetők el sikerek. Nehezen éltem meg az egészet, hiába hívtak a barátaim, nem jártam meccsekre öt évig, alig találtam a helyem.

Ma már az emlékek meg­szépülnek, de Májer nem titkolja, voltak nehéz pillanatok a Vidi és a Gázszer között. Bár a Gázszer hivatalosan végig velencei-tavi központú, de valójában fehérvári lett, az első és a harmadik évben ugyanis a Sóstói Stadionban vívta hazai meccseit. A második esztendőben Akasztón, a Gázszer nyugodt középcsapatként funkcionált, a Vidi viszont kiesett a legmagasabb osztályból.

– Megvádoltak bennünket, hogy 1999 tavaszán kiejtettük a Vidit, pedig erről nem volt szó. Én legalábbis nem tudtam róla. Akasztón veszítettünk a Siófok ellen, valamint a balatoniaktól kikaptak a fehérváriak is, akik az utolsó fordulóban döntetlent játszottak hazai pályán a Vasassal, ha nyernek, bennmaradnak. Végül egyetlen gólon múlt a Videoton sorsa, a Siófok maradt NB I-es, a Vidi ment egy osztállyal lejjebb, egy év múlva simán visszatértek az elitbe, ahol azóta is szerepelnek, méghozzá nagy örömömre sikeresen. Ha időm engedi, ott vagyok minden hazai mérkőzésen a barátaimmal. Csongrádi Ferivel és

Szabó Józsival járunk meccsekre, sajnos Horváth Gabi már nincs közöttünk.

A 68 esztendős Németh László sikeres vállalkozóként került a labdarúgásba, hat évvel később gyakorlatilag mindenét elvesztette, újra kellett kezdenie az életét. Amikor a két évtizeddel ezelőtti futballkalandokról kérdezem, higgadtan felel.

– Nem szoktam nosztalgiázni. Kétségtelen, egy nagyon szép időszaka volt az életemnek, meg úgy gondolom, így emlékeznek erre az akkori kollégáim is, de nem ezzel fekszem és kelek. Nem agyalok a régi dolgokon, az idő múlásával sok minden átértékelődik. Az elvek nem, de a fontossági sorrendek igen. Meccsekre nem járok, a focit imádom, nézem a tévében, döntően angol és spanyol meccseket, a hazai bajnokikat is megnézem, de igazán komoly rálátásom már nincs a labdarúgásunkra. Nagy dolgot vittünk véghez negyedszázada, Májer József nem azért keresett míííeg, mert egy nagyon jól menő cégnek voltam a tulajdonosa, ráadásul tudta, hogy rajongok a labdarúgásért. Belevágtunk, mindig előre tekintettünk, a középszerűségnek számomra nincs vonzereje. Remek emberekkel dolgozhattam, Májer mellett Hartyáni Gáborral, az NB I-es gólkirállyal, Tiber Krisztiánnal is tartom a kapcsolatot. A gazdasági környezet hirtelen változott, a nagy gázos beruházások befejeződtek, illetve nem ránk bíztak nagy beruházásokat. Soha nem akartam rivalizálni a Vidivel, úgy gondoltam, szépen megférünk egymás mellett, nyugodtan játszhatunk ugyanabban a városban, ugyanabban a stadionban, mindketten szórakozást nyújtunk a futball szerelmeseinek.

Aztán 1999 nyarán felmerült, hogy fuzionálunk, egyesülünk, meg is volt a forgatókönyv, Videoton-GFC néven folytatjuk tovább, a klub tulajdonjoga 51 százalékban nálam maradt volna. Arról nem volt szó, ki lesz a főnök, én nem ragaszkodtam az elnöki poszthoz. Végül nem lett belőle semmi, mindkét egyesület külön folytatta. A Gázszer FC későbbi megszűnése érzékenyen érintett, el kellett adnom a cég központját, a földjeimet, ingatlanjaimat, közel az ötvenhez gyakorlatilag a nulláról kellett újrakezdenem. Új céget alapítottam, majd szaktanácsadó lettem, évek óta nyugdíjas vagyok. Nem bántam meg semmit, senki nem tartott pisztolyt a fejemhez, hogy ugorjak bele a fociba, az én döntésem volt minden. Mindenkit igyekeztem kifizetni, a játékosokkal szerintem korrekt megállapodást kötöttem, a vagyonomat pénzzé tettem, a futballisták a tartozás felét megkapták, valamint ingyen távozhattak. Nem neheztelek senkire, az, hogy megszűntünk, kizárólag az én felelősségem volt. A modellünk jól működött, mindenkit megfizettünk, de nem pénzeltünk senkit feleslegesen, a szakmai stáb és a játékosok mellett összesen nyolc alkalmazottunk volt az NB I-ben.

A búcsú előtt egy évvel Egyiptomban vettek részt jelentős, nemzetközi tornán, a legnépszerűbb két, helyi csapat, a Jenei Imre vezette Steaua Bukarest és a Gázszer.

– A harmadik helyen végeztünk, életre szóló, megható emlék, hogy a tiszteletünkre játszották el a himnuszt. A megszűnés előtt nem sokkal komoly tárgyalásaink voltak, a német Bayer Leverkusen képviselői többször itt jártak, úgy volt, a fiókcsapatuk leszünk. Aranyéletünk lett volna, talán még ma is működnénk. Közel jártunk a megállapodáshoz, azonban akkoriban mindig volt valami botrány a hazai futballban, felfüggesztették az MLSZ elnökségét, aminek én is tagja voltam, sok volt a bizonytalanság, a németek visszaléptek. Az akkori kormányok részéről nem volt ennyire támogatott a futball, a lehetőségek a jelenlegi töredékét érték el. Ha ma vágnánk bele, lényegesen hosszabb ideig lennénk képesek talpon maradni.