Húsz éve erre a feladatra várt Sallói István – Munkába állt az új sportigazgató a Vidinél

A Sóstó légkörével nagyon nem kell ismerkednie Sallói Istvánnak, hiszen itt nőtt fel, itt nevelkedett, s lett belőle kiváló labdarúgó. Most sportvezetőként segíthet a Mol Fehérvár FC-nek.

– Fantasztikus éveket töltöttem el Fehérváron, gyakorlatilag itt nőttem fel. Már sokszor elmondtam, 14 évesen Csiszár „Guszti” bácsi fedezett fel egy utánpótlás-tornán, ezt követően – a katonai szolgálatomat leszámítva – 27 esztendős koromig Székesfehérváron éltem és játszottam, most pedig nagy örömmel térek vissza a klubhoz. Emlékszem, hogy mindig nagy figyelemmel követtem Dr. Brávácz Ottó (akkori elnök) munkáját, mely nagy inspirációt jelentett abban, hogy visszavonulásom után a sportvezetői pályát választottam. Húsz éve erre a feladatra vártam, ettől a perctől kezdve azért dolgozunk mindenkivel közösen, hogy sikeres csapatot építsünk – fogalmazott a klub hivatalos honlapján megjelent székfoglaló interjújában az 54 esztendős Sallói István.

Vasárnap 17.45-kor Zalaegerszegen kezdi meg a pontvadászatot a Mol Fehérvár FC. Kérdés, mire lesz képes az együttes a szezonban?

– Mivel az átigazolási szezon közepén vagyunk, nyilván most a keret megerősítése a prioritás. A Vidinek minden mérkőzésen úgy kell pályára lépni, hogy a győzelemért játszik, azt azonban látni kell, hogy a szakmai stáb jelentős gondokkal néz szembe, mert elképesztő sérüléshullám söpört végig a csapaton és nem realizálódtak egyelőre az erősítési tervek. Három új játékos érkezett, egy távozott, páran átkerültek a tartalékcsapatba. Minimum három-négy minőségi játékosra van szükségünk, de bízunk benne, hogy az átigazolási ablak zárásáig sikerül erősítenünk.

Bolla Bendegúz távozott a nyáron, Michael Lüftner, Maecel Heister és Szendrei Zsolt érkeztek erősítés gyanánt. Tisztán látszik, hogy a komoly célokért acélosítani kell még a keretet.

– Három átigazolási időszakban gondolkodom jelenleg, abból az első már kicsit csonka, értem ezt úgy, hogy nagyjából a közepén járunk így július végén és eddig nem realizálódott az összes átigazolás. Most ősszel az a cél, hogy lőtávolon belül maradjunk, majd télen egy agresszív átigazolási politikával tovább erősítsük a csapatot. A keretre ráfér a vérfrissítés, akár 8-10 új labdarúgó is érkezhet a következő egy évben. Motivált, rátermett játékosokra van szükségünk, akik megfelelő módon tudják képviselni a Vidit. Garancsi István tulajdonos úrral is egyeztetve tudom mondani, hogy középtávú cél a bajnoki cím visszahódítása és az, hogy valamelyik európai csoportkörbe bejussunk. Emellett a klubvezetés elvárása, hogy válogatott szintű magyar játékosok is legyenek a keretben, így ezeket szem előtt tartva kell megfelelő minőségű csapatot összerakni. A jelenlegi legnagyobb nehézséget az okozza, hogy időszűkében vagyunk, a szakmai stábnak pedig most azonnal bevethető játékosok kellenek. Mégsem szabad azonban elhamarkodottan dönteni és hosszú távon lekötni magunkat olyan labdarúgókkal, akik nem tudnak hosszú távon segíteni a klubnak. Jelenleg 14 egészséges, felnőtt korú mezőnyjátékos áll a vezetőedző rendelkezésére, ez nem elég. A nehézségek ellenére mennyiségben és minőségben is javítanunk kell a keret összetételén.

Sallói István bízik benne, hogy a Vidi le tudja dolgozni lemaradását a Ferencvárossal szemben. De még nem az előttünk álló idényben.

– A Vidinek korábban is voltak remek eredményei, de a mögöttünk hagyott bő tíz évben az új tulajdonosi körnek és az itt dolgozó emberek munkájának köszönhetően Magyarország egyik legmeghatározóbb csapatává vált. Ez magával hozta azt, hogy mind a szurkolók, mind a közvélemény, mind a szakma automatikusan bajnoki címet, vagy kupagyőzelmet vizionál Székesfehérvárra. Ezzel nincs is semmi baj, hiszen aki a profi sportban dolgozik, annak tudnia kell nagy nyomás alatt teljesítenie, azonban minden klub életében vannak olyan szezonok, amelyek az átmenetről szólnak. Jelenleg azt tudom mondani, hogy a szakmai stábbal közösen azon dolgozunk majd, hogy ezt az átmeneti időszakot minél gyorsabban és sikeresebben abszolváljuk, hogy újra ténylegesen bajnoki címért küzdhessen a csapat.

Jól ismerem a keretet, mindig is figyeltem a klubnál történő eseményeket, a mai napig sok barátom van itt, akikkel szoros kapcsolatot ápolunk folyamatosan. Szinte az összes volt csapattársam felhívott és gratulált, talán mondhatom, hogy kicsit megmozdult a Vidi-család a hírekre, ez pedig nagyon jól esett. Minden szentimentalizmussal együtt is reálisan kell viszont látni a csapat helyzetét – a Ferencváros az elmúlt két évben nagyon megerősödött, sokat kell dolgoznunk azért, hogy ismét versenyképesek legyünk. Ehhez viszont minden adott Fehérváron, szóval a következő átigazolási időszakokban közelebb kell kerülnünk hozzájuk, majd hosszútávon szeretnénk meg is előzni riválisunkat. Nagyon nagy szükség van természetesen a szurkolótáborra is, akkor lehetünk sikeresek, ha mindenki a csapat mögé áll. Szívesen állok a rendelkezésükre és válaszolok a kérdéseikre is, remélem lesz alkalmam hamarosan találkozni is velük!