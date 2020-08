Hozták a papírformát az arakosok

A visszafogott fehérvári szerepléssel zárult felnőtt országos bajnokság után egy héttel már örömtelibb mérleggel zártak az ARAK atlétái. Négy arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet zsebeltek be az U20-as és U23-as országos bajnokságon.

Takács Boglárka duplázott a juniorok között, nyerte a 100 és 200 métert is. Endrész Klaudia szárnyalt a távolugrógödör felett, míg Mátó Sárát nem tudták megközelíteni 400 gáton. Duplázott a junior mezőnyben Takács Boglárka, 100 méteren és 200 méteren sem talált legyőzőre. Fölényesen nyert Endrész Klaudia távolugrásban és Mátó Sára is 400 gáton. Brandl Lilla kalapácsa ezüstösen csillogott, míg Thardi-Veress Vajk diszkosza dobogóra szállt.

Az U20-as és U23-as országos bajnokság mindkét napján heves esőzés frissítette a fiatal atlétákat, de az ARAK versenyzőit még az időjárás miatt átvariált program sem zavarta meg. Az esővel járó kavargó, erős szél pedig alaposan megtréfálhatta volna az ügyességi számban indulókat és a gátfutókat is. A sprinter, Takács Boglárka 100 méteren és 200 méteren is rajtgépbe térdelt, s bizonyította, hogy sérülése után egyre jobb formába lendül, mindkét távon elsőként ért célba Varga Tamás junior Eb-döntős vágtázója. Endrész Klaudia is két számban indult. A rövidebb sprintszámban ötödik helyen zárt, kedvesebb műfajában azonban elegendő volt két kísérlet a végső diadalhoz. 603 centis ugrásával 60 centivel verte a mezőnyt akkor, mikor eleredt az eső, s aztán nem kockáztatott, nem is ugrott többet.

A szerdai Gyulai Memorialon ő is versenyez, épp úgy, mint Mátó Sára. Tölgyesi Előd tanítványa kiadós eső után vette a gátakat a 400-as távon, s végül magabiztos, egy gátköznyi előnnyel ért elsőként célba. A kalapácsvető Brandl Lilla az első sorozatban elhódította az ezüstöt. A válogatott diszkoszvető, Thardi-Veress Vajk azonban az utolsó, hatodik sorozatban javított, s bronzérmes lett.