Hozták a kötelezőt az Acélbikák

Gólzáporos győzelemmel erősítette meg pozícióját az Erste Liga tabelláján a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata.

A Fehérvári Titánokkal szinte kéz a kézben járó Dunaújvárosi Acélbikák a Hokiklub Budapest vendégeként töltötték karácsony előestéjét. S jókora csomagot szállítottak a játékos korában Fejér megyében jó pár évet lehúzó Gröschl Tamás együttesének – bár ennek a Hokiklub biztosan nem örült.

Az újvárosi csapatkapitány, Azari Zsolt kezdte a gólgyártást a Tüskecsarnokban, a 8. percben talált be Kiss Bence ketrecébe. A 25. percig tartotta magát a házigazda. A második harmad elején Szopos Ottó egalizált, de nem sokkal később ismét a DAB vezetett, Franssila váltotta gólra Lénárt passzát, 1-2. A mérkőzés derekán eldőlni látszott a csata, mikor Mestyán emberelőnyből volt eredményes, majd a periódus végéhez közeledve előbb Nagy Márk, majd egy újabb emberfórból Saluga Martin mért csapást a fővárosiakra, 1-5.

A záró harmadra kapust cserélt a Hokiklub, míg a DAB biztos vezetése tudatában kontrollálta a játékot, olyannyira, hogy a 44. percben Iossafov úgy is betalált, hogy csapata Mestyán kiállítása miatt éppen az emberhátrányos játékot gyakorolta. Csordogált a játék, a DAB egy kettős emberelőnyből nem veszélyeztetett különösebben. A Hokiklub nem tudta meglepni az Acélbikákat, azonban a vendégek egy szimpla fórból megadták a kegyelemdöfést, Borbás Gergely paskolt be egy kipattanót a vége előtt másfél perccel, 1-7. Gólzáporos sikerével a DAB továbbra is 7. a tabellán 30 lejátszott összecsapás után. Hokiklub–Dunaújvárosi Acélbikák 1-7 (0-1, 1-4, 0-2)

