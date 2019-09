Hosszú és rögös út, amely a nagy álmok felé vezet

Egy fiatal székesfehérvári lány, Góbi Maja Sára bátor döntést hozott, amikor elhatározta, hogy egy tanulmányút keretében az egyik legnagyobb nevű európai sportklubhoz utazik.

– Gimnáziumi éveim után nem volt kérdés, hol folytatom egyetemi tanulmányaimat. Pontos elképzelésem akkor még nem volt a jövőmmel kapcsolatban, de a sportközgazdász mesterkurzus vonzó volt számomra, végül a gazdálkodási és menedzsment alapszak választásával megtettem az első lépést a mesterévek felé – számolt be döntéséről Góbi Maja Sára.

Áprilisban pályázott az egyetem által meghirdetett tanulmányútra, amely lehetővé tette a duális hallgatók számára, hogy szakmai gyakorlat keretében jussanak el egy belföldi vagy külföldi szervezethez. Maja úti célként a spanyol Real Madrid Kosárlabda Akadémiát jelölte meg.

– Pár hét múlva érkezett egy levél, benne a hatalmas meglepetéssel: a pályázatomat elfogadták, elnyertem az ösztöndíjat – emlékezett Maja. – Minden délelőtt a Ciudad Real Madrid, más néven Real Madrid City volt az úti célom, ahol az első napon az akadémia koordinátora, Alberto Angulo Espinosa fogadott, s bemutatta a Real területét, majd az általa koordinált akadémiát. Kétségtelenül tőle tanultam a legtöbbet. Megjegyeztem, hogy ha jó vezető szeretnék lenni, akkor kulcsfontosságú a türelem és az, hogy áldozatot hozzak a kitűzött cél érdekében. Lényeges, hogy olyan embereket válasszak magam mellé, akik ugyancsak képesek a közös célért dolgozni egy olyan környezet megteremtésével, amely lehetővé teszi a minőségi munkavégzést.

Maját fogadta az akadémia kollégiumának vezetője is, majd az intézmény saját pszichológusa vezette körbe, és mutatta be a Real fiatal játékosainak kollégiumi mindennapjait. Találkozott Miguel Angel Lopez Palacios személyében a Real Madrid U16-os fiú kosárlabdacsapatának vezetőedzőjével, majd Carlos Sosával, aki nemcsak az akadémia erőnléti edzőinek koordinátora, de ő maga is dolgozik utánpótlás csapatokkal, valamint felnőtt Real Madrid játékosokkal.

– Utazásom előtt nagy cél lebegett a szemem előtt: minél többet tanulni a legjobbaktól! Elképzelésemet teljes mértékben megvalósítottam, hiszen az akadémia valamennyi érintettje hozzájárult a szakmai út sikerességéhez, bemutatva az egyik legmagasabb színvonalú utánpótlás-nevelés háttérmunkálatait.

A történtek megkoronázása az akadémia meglepetése volt, nekik köszönhetően nem csupán a Real Madrid futball-stadionjába látogatott el, de Edy Tavares egyéni képzését is figyelemmel kísérhette. A tréning után pár szót váltott a Real Madrid Baloncesto felnőtt kosárlabdacsapatának centerével és edzőjével, Carlos Frade Centenóval, aki már régóta a Góbi család jó barátja, hiszen korábban Maja édesapjával dolgozott együtt a fehérvári együttes edzőjeként.

– A Real Madrid életem legjobb döntése volt! Életre szóló szakmai tapasztalatokat gyűjtöttem, hasznos véleményeket hallottam, amelyeket jelenlegi duális képzésem helyszínén, az Alba Fehérvár Kosárlabda Klubnál folytatott munkám során is tudok kamatoztatni. Bízom benne, hogy a jövőben minden hasonló utam segít majd kialakítani egy olyan kapcsolatrendszert Európában, amely lehetővé teszi, hogy a számomra legmegfelelőbb helyen találjam meg álmaim munkáját.