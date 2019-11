Hosszabbításos vereség kezdésnek

A Lengyelországban zajló felkészülési torna első mérkőzésén a végjátékban kapott gólok okozták a magyar jégkorong-válogatott vesztét.

Magyarország–Olaszország 3-4 (1-1, 1-0, 1-2, 0-1)

Fiatal játékosokkal vágott neki a lengyelországi tornának Jarmo Tolvanen együttese, így az erős kerettel érkező olaszok ellen viszont így is villámrajtot sikerült venni: mindössze negyven másodperc pörgött le az első húsz percből, amikor a fehérvári Reisz Áron passzát a DEAC-os Vokla Roland váltotta gólra, 1-0. A vezetés megszerzése után is maradtak támadásban a piros mezesek, Stipsicz Bence és Reisz előtt is komoly lehetőségek adódtak, a kapuba viszont egyikük sem tudta továbbítani a játékszert. A 14. percben aztán megbosszulták magukat a kihagyott helyzetek, az emberelőnyben játszó Olaszország egalizálni tudott, 1-1. A dudaszó előtt Erdély Csanád és a Finnországban korongozó Galló Vilmos szerezhette volna vissza a vezetést, de nem jártak sikerrel. Lassabban indult a folytatás, a mezőnyjátékot követően pedig a 30. percben gyorsultak fel az események: a hétköznapok során a DVTK kapuját őrző Adorján Attila több veszélyes olasz lövést hárított, míg a túloldalon Garát Zsombor nem célzott kellő pontossággal. Nem kellett azonban sokat várni a magyar gólra, Nagy Krisztián és Terbócs István játszott össze, utóbbi pedig be is vette az ellenfél kapuját, 2-1.

Nem találták a ritmust az olaszok, míg emberelőnyből kétszer is próbálkozhatott a nemzeti együttes, viszont egy öt a négy elleni szituációt sem sikerült gólra váltani.

Az első harmadhoz hasonlóan a záró felvonást is lendületesen kezdte a magyar válogatott, ami a 47. percben érett újabb góllá: Vojtkó Mátyás átadása után a Fehérvár csatára, Erdély Csanád növelte kettőre a magyar előnyt, 3-1. Magabiztosan állt a lábán a hátsó alakzat, több emberhátrányt is kibekkelt az együttes. Az 60. percben érkezett egy újabb büntetés, ekkor pedig már nem hibáztak a kék mezesek: Luca Frigo gyötörte be a pakkot Adorján alatt, 3-2. Megérezte a vérszagot az ellenfél, Cleyton Beddoes kapusát is lehívta, a kockázatvállalás pedig ezúttal bejött: 14 másodperccel a vége előtt Ivan Deluca egyenlített, 3-3. A mentális fölény egyértelműen átbillent az olaszok oldalára, akik a hosszabbítás harmadik percében megfordították az eredményt: az első gólt szerző bolzanói csatár, Marco Insam döntötte el a találkozót, 3-4.

A kétgólos előnyt egy perc alatt eltékozló magyar válogatott szombaton 18 órakor Japán ellen javíthat.