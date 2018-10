Hosszabbításos Alba-siker

Portugáliában kezdte szereplését az Alba Fehérvár férfikosárlabda-csapata a FIBA Europe Cup F jelű kvartettjében. A kék-fehérek drámai küzdelemben, hosszabbítás után, 96-92re győztek.

A luzitán bajnok otthonában indította csoportkörös szereplését a Fehérvár, az ukrán BC Dnipro magabiztos legyőzésének köszönhetően kerültek az F jelű négyesbe, ahol az FC Porto, az olasz Varese, valamint a bolgár Rilski Sportist gárdájával harcolnak. A látogatók kezdtek jobban a Dragao Caixa névre keresztelt arénában: az első kosarat Lóránt szerezte, majd az amerikai Heath is betalált. A házigazdák a szerb vendégmunkás, Sasa Borovnjak révén szépítettek, de a vendégek Filipovics Márkó két büntetőjével tovább távolodtak. Szoros volt a derbi, az első negyed zárásaként végül 14-13 állt a táblán.

Bullock kosaraival araszolt előre az Alba, aztán Barac révén ismét nőtt a Porto előnye. Ekkor jött Boykins, és visszavette a vezetést a Fejér megyei brigád. Felváltva estek a kosarak, de szerencsére Filipovics elkapta a fonalat, tripláinak köszönhetően pedig hat ponttal megugrottak a vendégek. A házigazdák Borovnjak pontjaival tartották a lépést, majd Monteiro és a horvát Prostran is belelendült, így félidőben 41-39-re vezettek a déliek.

Sheehey pontjaival indult a harmadik negyed, ezután Bullock kosarára Prostran válaszolt, öt ponttal meglógtak a vendéglátók. Sok volt a pontatlanság mindkét oldalon, leginkább Sheehey kapta el a ritmust a portóiaktól. Bullock gondolt egyet, és elkezdte termelni a pontokat, Heath is zsákolt, egy pontra jött fel az Alba. Bullock a folytatásban is remekelt, miként a túloldalon Borovnjak is, kettejük dobópárbaja jegyében pörögtek a percek. Aztán újfent megléptek a hazaiak Borovnjak közeli és Toni Prostran kinti kosarával. A harmadik tíz percet a belelendülő Prostran sikeres ziccere zárta, 63-57.

Borovnjak és Bullock csatája tovább folytatódott, a többiek csak elvétve találtak be, a Porto pedig őrizte előnyét. Boykins révén zárkózott az Alba, míg Queiroz triplájával igyekezett ellépni a vendéglátó. Nem adta fel a fehérvári alakulat, Bullock távolról volt eredményes, aztán Freeman is, ám Borovnjak a palánk alatt korlátlan úr volt. Az előző forduló válogatottjába is beválasztott Bullock alapvonali hármasával egy pontra zárkóztak a magyarok, sőt a vezetést is átvették. Úgy tűnt, a vendégek nyernek, de a rendes játékidő vége előtt Sheehey bravúros hármassal egalizált.

A hosszabbítást az albások bírták jobban, végül 96-92-es győzelmet arattak a luzitánok felett. Sokat azonban nem pihenhetnek, szombaton este bajnokin lépnek pályára Jászberényben. – Az döntött, hogy a zárónegyedben átvettük a vezetést, s a kezdeményezést már nem adtuk ki a kezünkből. A meccset tulajdonképpen kétszer nyertük meg, ugyanis a rendes játékidő vége előtt nagyobb odafigyeléssel, okosabb játékkal győznünk kellett volna, azonban azt a lehetőséget elszalasztottuk. A meccs zárószakaszában összeraktuk a védekezést és a támadójátékot is, valamint akadtak játékosaink, akik extra teljesítményt nyújtottak, támadásban vállalták a felelősséget. Örülök a sikernek, fontos, hogy győzelemmel kezdtük a csoportkört az Európa-kupában – közölte Dzunic Branislav, az Alba Fehérvár KC szakvezetője.

JEGYZŐKÖNYV

FC Porto–Alba Fehérvár KC 92-96 (14-13, 27-26, 22-18, 19-25, 10-14) – hosszabbítás után

Porto, Pavilhao Dragao Caixa.

Vezette: Haris Bijedic (bosnyák), Chris Dodds (angol), James Kerry Dominique (gibraltári).

FC Porto: Prostran 21/12, Ventura 1, Soares –, Barac 10/3, Borovnjak 24 Csere: Sheehey 17/3, Bastos 3/3, Gomes –, Monteiro 11/3, Quei roz 5/3, Voytso –. Vezetőedző: Moncho López.

Alba Fehérvár: Cartwright 2, Boykins 18/9, Filipovics 9/3, Lóránt 7, Heath 9 Csere: Freeman 21/3, Keller 1, Bullock 29/9, Peringer –. Vezetőedző: Dzunic Branislav.