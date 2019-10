Hosszabbításban nyert az Újpest

Izgalmas, hosszabbításos küzdelemben maradtak alul a Dunaújvárosi Acélbikák az Újpesttel szemben a jégkorong Erste Ligában.

Szinte csak a nyitó harmad utolsó néhány percében láttunk jégkorongot, vagyis jobban mondva csak a piros-fehérektől – s bár tele volt szabálytalansággal a játékrész, gól nem született.

Ezt a lendületet a középső etap elején gólra is váltották, ám nem a hazaiak. Baróti Zsolt fiai természetesen emberhátrányban voltak eredményesek – Jared Brown tovább tett pakkját Csamangó Stepán juttatta Hughson hálójába, 0-1.

A záró felvonásban több kijátszott ziccer is kimaradt mindkét oldalon, négy kapuvason csattant pakkot is hallhattunk – majd a rendes játékidő vége előtt 3 másodperccel (!) sikerült betalálnia Lendák Martinnak, 1-1, így jöhetett a hosszabbítás. Itt egy piros mezes támadás közben Azari elcsúszott, és a lila-fehér kontrát Varga Arnold vágta be, így a vége, 1-2.

Vezető képünk illusztráció!