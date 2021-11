Hosszabbításban gyűrte le a Hydro Fehérvár AV19 a HC Pustertal Wölfe-t

Az ICEHL pénteki játéknapján a továbbra is sérülésektől tizedelt Hydro Fehérvár AV19 a HC Pustertal Wölfe-t fogadta.

Hydro Fehérvár AV19 – HC Pustertal Wölfe 5-4 (1-1, 2-1, 1-2, 1-0) – hosszabbítás után

Székesfehérvár, 1841 néző. V.: Bulovec, Soós, Racicot, Muzsik.

AV19: Tirronen – Fournier (1), Campbell, Erdély (3), Sarauer 2, Petan (2) – Horváth, Szabó D., Shaw (1), Jacobs (1), Kuralt 2 – Atkinson, Dobmayer, Magosi (1), Németh (1), Mihály 1 – Ambrus G., Rétfalvi. Megbízott vezetőedző: Kiss Dávid

Wölfe: Sholl – Hanna 1, Willcox, Berger, Harju (1), Budish (1) – Caruso (1), Kristensen, Stukel 1, Ikonen, Hannoun 1 – Althuber (1), Hofer, Mantinger 1, Traversa (1), Bardaro (1) – Baumgartner, De Lorenzo, I. Deluca, Andergassen, S. Deluca. Vezetőedző: Luciano Basile.

Kiállítások: 6 ill. 4 perc

Kapura lövések: 24-30

A találkozó egy perces gyászszünettel kezdődött, a kilátogató szurkolók és a csapatok is a héten elhunyt a Pozsony játékosára és menedzserére, Boris Sadeckyre és Dušan Pašekre emlékeztek. A Fehérvár összeállításából ezúttal is hiányzott Terbócs István, Hári János, Bartalis István, Stipsicz Bence, Szabó Bence, valamint Henrik Nilsson. A mérkőzés elején rögtön megvillant a Dornbirnban remeklő Shaw-Jacobs-Kuralt sor, de Scholl néhol kis szerencsével, de hárítani tudott. A folytatásban kétszer is emberhátrányba került a Volán, először Dobmayer ülhetett ki két percre, ezt jól kivédekezte a Volán, de utána sajnos nem úszta meg a Fehérvár, ugyan Barbard lövése még nem, de Hanna lövése utat talált Tirronen kapujába, 0-1. Nyolc perccel a vége előtt az AV19 is megmutathatta, mit tud létszámfölényben, és nem akármilyen tűzijátékot rendeztek az olaszok kapuja előtt Petanék, az akciót végül Kuralt fejezte be góllal, 1-1.

A második játékrész az olasz csapat nyomásával kezdődött, legnagyobbat Stukel lövésénél kellett nyújtózkodnia Tirronennek. Öt perc elteltével felvette a fonalat az ismét Kiss Dávid által irányított Fehérvár, Kuralt okos lövését védte bravúrral Sholl. A 28. percben Németh Kristóf indult meg bátran, majd lőtt, a kipattanóra Mihály ért oda leghamarabb és közelről bepofozta a pakkot, 2-1. Nem sokáig örülhettek a hazai hívek, Hannoun egalizált oldalról, 2-2. Átvette az irányítást a Pustertal, de ennek ellenére az elmúlt hetekben remek formát mutató Sarauer a kaput megkerülve jutatta előnybe az övéit, 3-2.

Az utolsó húsz perc gólesővel kezdődött, kicsivel több mint négy perc alatt három gól esett. A vendégek részéről Stukel és Mantinger, míg a kettő olasz találat között Kuralt talált be, 4-4. Pörögtek a csapatok, mindkét kapu előterében sokszor a gólvonalon csúszott a pakk. Frissebbnek tűntek az olaszok, de a tartalékos fehérvári fiúk nagyot küzdöttek. 58 másodperccel a vége előtt emberelőnybe kerültek a hazaiak, amelyet ugyan a rendes játékidőben nem, de a hosszabbításban Sarauer révén kihasznált a Hydro Fehérvár AV19! Hosszú idő után egymás után kétszer tudott nyerni a Volán, folytatás vasárnap Ljubljanában.