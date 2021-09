Hosszabbításban elért sikerrel rajtolt az Alba

Az ASE ellen nyitotta a 2021–22-es szezont az Alba, hatalmas csatában, két ponttal nyertek a fehérváriak.

Atomerőmű SE – Alba Fehérvár 104-106 (hosszabbítás után, 22-28, 23-19,10-17,25-15,11-13)

Szekszárd Városi Sportcsarnok, vezette: Benczur T., Goda L., Farkas G. (Bodrogváry I. J.)

ASE: Brown 28/21, Brzoja 18/9, Karosi 3, Eilingsfeld 15, Melvin 12. Csere: Buljevic 15/3, Kovács Á. 11, Pajor 2, Kis R. – Frank Á. Vezetőedző: Teo Hojc

Alba: Pongó 10/6, Vojvoda 30/12, Takács Milán 7/3, Laksa 26/18, Steele 13. Csere: Mulalic 11/9, Omenaka 4, Szabó Zs. 3, Balsay 2. Vezetőedző: Dejan Mihevc.

Brzoja duplájával indult a derbi, Pongó büntetőkkel e­galizált, majd betalált a tolnaitól Brown is. Vojvoda duplája után Laksa triplát szórt, Steele formás akció végén köszönt be, meglépett az Alba, 5-9. Takács Milán a sarokból hintett hármast, a védekezés jól működött, Laksa a folytatásban is elemében volt. Pongó leült pihenni, a vasárnap este megsérült Stark távollétében Vojvoda remekül irányított, fontos pontokat is dobott, miként kintről beköszönt Mulalic is, öt és fél perc elteltével időt is kért Teo Hojc, az ASE trénere. Nem segített, Steele magabiztos volt, a túloldalon Melvin és Brzoja talált be, közelebb lopóztak a vendéglátók, 13-21.

A frissen beálló Szabó Zsolt és a visszatérő Pongó ügyeskedett, megint nyílt az olló, nem találták a ritmust a paksiak. Aztán igen, tízen belülre kerültek, tíz perc után 22-28 állt a táblán. Eilingsfeld és Brown révén araszolt előre az ASE, Pajor egyenlített, Mihevc időt kért. Fehérvári pontok következtek, majd visszavette a vezetést az Atom, igaz, nem sokáig, Pongó és Mulalic hármasával már a Fehérvár vezetett, a rivális időt kért, 34-39.

Vojvoda révén tovább nőtt a különbség, Eilingsfeld és Melvin megmozdulásaival csökkent, Brown trojkája után Mihevc időt kért, félidőben 45-47-re álltak a felek.

Laksa és Vojvoda jóvoltából megugrott a Fehérvár, sőt, tovább is lépett Szabó pontjaival (45-53), visszaállt a korábbi rend, az albások dirigáltak. Buljevic volt elemében, ami ahhoz volt elég, hogy kicsit közelebb jöjjön az ASE, de igazán közel nem tudott. Steele kosara nyomán tízre hízott a differencia, jól szedték a lepattanókat a vendégek, Brzoja hármasával kerültek tízen belülre a hazaiak, 55-64.

Felelőtlenül adták el a labdákat a látogatók, egalizált az ASE. Omenaka gyorsan beköszönt közelről, Laksa kétszer kintről, a harmadik negyedet Vojvoda majdnem félpályás, parádés triplája zárta, 70-78. Kovács betörése után ugyanazt megtette Balsay is, aki irányítóként kapott szerepet, nem tudott zárkózni a Paks, aztán az éledő Brown révén mégis, egy pontra jöttek, 81-82. Vojvoda lehetetlen szögből talált be, Pongó sem rontott, Kovács Ákos döntetlenre hozta a meccset, a zárás előtt három perccel, 91-91.

A rendes játékidő 93-93-as eredménnyel zárult, hosszabbítás következett. Vojvoda hármassal nyitott, Laksa sem hibázott, Brzoja sem, végül elképesztő csatában nyert az Alba, 104-106.