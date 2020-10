Hősies küzdelemben nyert a Hydro Fehérvár AV19 Bécsben

Továbbra is szűkös csapattal, csupán három sorral korcsolyázott jégre a Hydro Fehérvár AV19 az ICEHL-ben a 3. fordulóig hibátlanbul álló Vienna Capitals vendégeként.

Lendületesen kezdett a Bécs, a fehérváriak beszorultak saját harmadukba. Azonban a harciasan küzdő kék-fehérek állták a rohamokat. Sőt, Campbell kékvonalas lövése után már-már gólra emelte a kezét a vendég együttes, de a bécsi védelem a gólvonalról mentett. Nagy lehetőséghez jutott a Hydro Fehérvár az 5. percben, Fischert küldték ki a bírók, majd elcserélte magát a Vienna, így kettős előnyben támadhattak Háriék. A fórt végül T. Campbell keresztpassza után Colton Hargrove bombájával használta ki a Volán, 0-1. A gól után a Fehérvár AV19 dominált, majd Lakos, Loney, valamint Hargrove és Petan ökölpárbaja törte meg a lendületet. Stipsicz kiállítását használta ki a Vienna, Jerome Gauthier Leduc talált be, 1-1. Még az első szünet előtt fordított a bécsi egylet, Graham McPhee érkezett jó ütemben Flemming passzára, 2-1. Azonban az utolsó szó Hári Jánosé volt, aki újabb kettős fórt váltott gólra, 2-2.

Caruso kiállításával indult a középső periódus, de a Volán kibekkelte ezt az időszakot. Sőt, 4 másodperccel a kiegészülés előtt ismét előnybe került, ráadásul egy szép passzjáték végén Tim Campbell váltotta gólra az emberelőnyt, 2-3. A fehérváriak rögtön rá is lőttek egyet, Caruso remek passzal ugratta ki Kähkönent, aki beverte a szólót, t, 2-4. Az osztrákok azonban nem hagyták annyiban, hatalmas nyomást helyeztek a fehérváriakra, 5 perccel a harmad vége előtt kapaszkodott fel a Vienna, Alex Wall büntetett egy korongvesztést, 3-4.

Az áthúzódó kiállítás alatt jól védekezett a Hydro Fehérvár, majd később, már egyenlő létszámnál is maradt a bécsi mezőnyfölény. Kornakker azonban remek formában védett. A harmad közepén a kék-fehérek hagytak ki nagy helyzet, Madácsi, Mihály és Sárpátki indulhattak három az egy ellen, végül utóbbinak nem sikerült átjuttatnia a gólvonalon a pakkot. Hiába a hősies védekezés, öt perccel a harmad vége előtt egyenlített a Bécs, Rafael Rotter tette be közelről a korongot, 4-4.

A hosszabbításban is a bécsiek domináltak, és kiállításból is jutott, Kornakkernek piszkált oda McPhee, végül a kapus helyett Szitának is ki kellett ülnie, így három a három ellen folyt a játék. Az ötperces etap sem hozott eredményt, így jöhettek a büntetők, amelyeket az első három párban hazai részről Richter, a vendégeknél Hári értékesített. A folytatásban Hári cselezett és betalált, Campbell kihagyta, így a Volán kapta a bónuszpontot.

Vienna Capitals–Hydro Fehérvár AV19 4-5 – büntetőkkel (2-2, 1-2, 1-0, 0-0)

Bécs, 1500 néző. Vezette: Siegel, Smetana (Gatol, Riecken)

VIC: Wraneschitz – Fischer, Gautier (1), Richter, C. Campbell 1(ee) (1), Loney – Hackl, Lakos, Wukovits, Nissner, Hartl – Wall 1 (1), Fleming (1), McPhee 1, Vause (1), Rotter 1 (2) – Piff, Bauer, Artner, Großlercher, Cijan. Edző: Dave Cameron.

FAV19: Kornakker – Szabó B., T. Campbell 1(ee) (1), Hargrove 1(2xee) (2), Hári 2(egyik 2xee), Petan (1) – Caruso (1), Horváth M., Szita, Kahkonen 1 (1), Kuralt – Stipsicz, Vas M., Mihály, Sárpátki, Madácsi. Edző: Antti Karhula