Horváth Gabriella segítené a helyi sportéletet

A Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) hétfőn bejelentette, hogy az eddig a nemzetközi kapcsolatokért felelős főtitkár-helyettesként tevékenykedő székesfehérvári Horváth Gabriellát bízták meg a főtitkári pozíció betöltésével. Lapunknak adott interjújában beszélt munkaköri változásairól, illetve, hogy mit hozhat a kinevezése a sportág helyi vonatkozásában.

Miben változnak meg a feladatai ezzel a kinevezéssel?

– A kézilabda-szövetségben nemrég volt egy strukturális átalakítás, ami a megnövekedett feladatoknak volt köszönhető. Elsősorban a nemzetközi rendezvényeink, és a megnövekedett játékosállomány miatt torlódtak fel a tennivalók. A feladatköröm alapvetően nem változik, tehát a nemzetközi kapcsolatok és koordináció biztos az enyém marad. A kinevezés miatt ehhez jönnek még olyan feladatok, amelyek a nagyobb projektekben, és a szövetség reprezentációjában jelennek majd meg.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) Végrehajtó Bizottságának is a tagja, ezt a munkát mennyire befolyásolja majd az új pozíció?

– Egyáltalán nem befolyásolja, képes vagyok ellátni a két feladatkört, sőt, sok esetben az egyik segítheti a másikat. Viszont arra is nagyon figyelnem kell, hogy az érdekkülönbségek miatt adott helyzetekben milyen álláspontot fogalmazok meg, illetve tudnom kell azt is, hogy mikor kell a háttérbe húzódni. Ez eddig jól működött, bízom benne, a továbbiakban is így lesz.

Sportdiplomáciai szempontból egy magasabb szintre lépett, ez jelenthet valamit a fehérvári kézilabdának?

– A városi kézilabda vezetésnek mindig rendelkezésére álltam, ezek után sem változik a helyzet. Konkrét példát nem tudok most mondani, de az biztos, hogy amikor csak kérték, akkor nem csak én, hanem az egész szövetség segítséget nyújtott a kluboknak. Ez a jövőben is biztosan így lesz! Természetes, amikor az ember lokálpatriótaként valamit hozzá tud tenni a helyi sportélethez, akkor az jóval túlmutat a kézilabdán, mert a sportkedvelőknek és a fiataloknak egyaránt sokat jelent. A jövőben is ugyanolyan szívesen teszek azért, hogy még jobbá válhasson a fehérvári sportélet.