Horváth Benedek aranyérmet lapátolna 1000 méteren Sukorón

SUKORÓ Csütörtökön veszi kezdetét a serdülő, ifjúsági és U23-as kajak-kenu magyar bajnokság, ahol számos Fejér megyei érdekeltségű hajó sikeréért lehet majd szurkolni.

Kiválóan szerepelt a magyar küldöttség a romániai Pi­testi-ben rendezett ifjúsági és U23-as kajak-kenu világbajnokságon: nem kevesebb, mint tíz aranyéremmel zártak, hat ezüst- és öt bronz­érem mellett. Ez a mutató ellentmondást nem tűrő módon az éremtáblázat élére repítette a nemzeti együttest, amelynek a Rácalmás SE sportolója, Horváth Benedek is tagja volt. A 2001-es születésű kenus egy ötödik (C–2 1000 méter Besenyei Ádámmal) és egy hetedik helyezéssel (C–4 500 méter Hodován Dávid, Besenyei Ádám és Kollár Krisztián mellett) tért haza. Az éremszerzés ugyan nem sikerült, de ettől még nem esett kétségbe az ifjú tehetség.

– A háromhetes felkészülést nem segítette, hogy kettesben társam, Besenyei Ádám gyulladt vállal volt kénytelen készülni, míg én az utolsó időszakban egy kisebb túledzettségbe futottam bele. Nem állítom, hogy ha ezek nincsenek, akkor éremmel távozunk, de mindenképpen jobb eredményt tudtunk volna elérni – nyilatkozta a második ifi-vb-jén részt vevő Horváth – A négyesben ennyi volt, mindent megtettünk, amit tudtunk, ezúttal a többi hajónak jobban jött ki a lépés. A felnőttválogató lehetőségén egyelőre nem igazán gondolkoztam, először még a csütörtökön kezdődő ifjúsági magyar bajnokságot szeretném minél jobb eredménnyel és minél több éremmel teljesíteni.

Az említett magyar bajnokságra pedig nem akármilyen mezőny gyűlik majd össze: a Sukorón rendezett háromnapos, augusztus 8-tól 11-ig tartó viadalon 76 egyesület összesen 1124 versenyzője áll majd rajtgéphez – látványban és izgalomban tehát nem lesz hiány.

– A bajnokság során C–1 200, 500, 1000 és 4000 méteren indulok. Ezek közül C–1 1000 méteren, az olimpiai számon szeretném a legjobb helyezést elérni, hogy bizonyítsam, mire vagyok képes. Az első válogatón ezen a távon kevéssel sikerült a leggyorsabbnak lennem, szeretném ezt a különbséget tovább növelni – zárta értékelését Vízi Gábor tanítványa.

A 4000 méteres verseny érdekessége, hogy a versenyzők nem kötött pályán teszik meg a maratoninak mondható távot, hanem a nyílt vízi úszáshoz hasonlóan tömegrajttal kezdődik, és a vízfelület teljes szélességét igénybe vehetik a kenusok.

Fejér megyei vonatkozású indulóból nem lesz hiány a versenyen, ugyanis a Rácalmás Sportegyesület négy indulóján kívül ott lesz a Dunaferr Sportegyesület 12 fővel, valamint a hazai pályán versenyző, gárdonyi VVSI-Pro Rekreation 27 indulóval. Csütörtökön 10 órakor az U23-as K–1 (kajak) 200 méteres első előfutammal veszi kezdetét a viadal, amelyet három napon keresztül egészen este fél 7 magasságáig folyamatos versenyek követnek. A VVSI sukorói pályáján nem csupán az izgalmas küzdelem miatt várhatóak szép kilátások, hanem az időjárás miatt is, hiszen az előzetes előrejelzések szerint igazán nyárias, tóparthoz illő körülmények között zajlik majd a verseny.

A VVSI (Velencei-tavi Vízi Sportiskola) 27 indulója közül nem egy éremesélyesként vág neki a magyar bajnoki megmérettetésnek.

– Az U15-ös és U16-os korosztály számára lesz igazán fontos ez a verseny, ugyanis számukra ez lesz a válogató az olimpiai reménységek versenyére, illetve a korosztályos válogatottakba – nyilatkozta Major Ildikó szakosztályvezető. – Többek között az U15-ös korosztályban induló Bakos Zoltántól várom, hogy szép eredménnyel zárjon, illetve Kuti Ninától is. Utóbbi versenyzőnek különböző egészségügyi problémák hátráltatták a felkészülését, de bízunk benne, hogy ezzel együtt is szépen szerepel majd. A kajakosoknál Kövesdi Patrikra és Morek Ádámra érdemes figyelni. Nemes Rékától akár első helyet is lehet várni, erre minden esélye megvan.