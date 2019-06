Hornyák Zsolt győzelemmel debütált a PAFC kispadján

Helyenként tetszetős játékot hozott az élvonalbeli Puskás Akadémia és a másodosztályú Aqvital FC Csákvár felkészülési mérkőzése, a mérleg nyelve végül a felcsúti labdarúgócsapat felé billent.

Puskás Akadémia FC–Aqvital FC Csákvár 2-1 (1-1)

PAFC: Hegedüs L. (Tóth B.) – Radics (Huszti), Krizan (Hegedűs J.), Hadzsiev (Spandler), Balogh B. – Szolnoki (Nagy Zs.), Urblík – Sós (Tamás N.), Knezevic (Fülöp L.), Kiss T. (Skribek) – Vanecek (Radó). Edző: Hornyák Zsolt.

AFC Csákvár: Markek (Hermány) – Csató (Kiprich D.), Tányéros, Albert (Csendes) – Major (Falusy), Mészáros D. (Nándori), Kocsis B., Sándor Gy. (Sipos), Deutsch – Baracskai (Pratsler B.), Sejben (Daru). Edző: Visinka Ede.

Gól: Sós (24.), Radó (55.), ill. Baracskai (35.)

Az túlzás lenne állítani, hogy az ismeretlenbe ugrottak volna fejest az ellenfélválasztásnál Felcsúton, amikor a gyakorlatilag fiókcsapatként műkődő Csákvárt invitálták meg edzőpartnernek. A találkozó pikantériáját az is adta, hogy a Puskás 21 éven aluli játékosaiból jó néhányan – Tamás Nándor, Kiss Tamás, Skribek Alen, Huszti András és Radics Márton – akár az Aqvital FC mezét is magukra húzhatják idén a fiatalszabálynak, és az újonnan bevezetett kettős igazolásnak köszönhetően. Volt tehát kinek bizonyítani, a cseh Liberectől érkező Hornyák Zsolt ugyanúgy először látta „bevetés” közben az övéit, mint ahogy a néhány hete még a PAFC NB III-as gárdáját trenírozó Visinka Ede is.

A szakavatott szemek rögtön kiszúrták a hiányzókat, valamint a próbázókat. Braniszlav Danilovics eközben már Diósgyőrben pózolt a DVTK dresszében, ezért kapusposzton mindenképpen erősítésre szorul majd az Akadémia.

A fiatal Radics Márton beadásai több alkalommal okoztak veszélyt a csákvári kapu előtt, a legnagyobbat mégis Josip Knezevic bal felső sarokba tartó lövésénél kellett védenie Markek Tamásnak. A hazaiak „új fiúja”, a cseh David Vanecek hiába került többször is kecsegtető helyzetbe, a ziccereket egytől egyig elhibázta. Kiss Tamás beadását Sós Bence még érvénytelenül – lesről – gurította a hálóba, majd Knezevic passzát már szabályos körülmények között juttatta a kapuba, 1-0. A túloldalon Baracskai Roland egyenlíthetett volna, de ami nem sikerült neki közelről, az egy erőszakos labdaszerzés után már ment 12 méterről – így 35 percnyi játékot követően 1-1 állt a táblán. Ha kellett, azért oda-odaléptek egymásnak a felek: Sós és Szolnoki Roland is kapott egypár kéretlen „csomagot”. A félidő végén Markeknek akadt dolga ismét, majd slusszpoénként Kocsis Bence szerezhette volna meg a vezetést a látogatóknak.

A második játékrészt a nemrég még a Vidi II-ben pallérozódó Pratsler Benjámin remekbe szabott egyéni alakítása vezette fel, és hiába játszott jobban ekkor a Csákvár, a leshatáron kilépő Radó András jóvoltából a Puskás került ismét előnybe, 2-1. Pratsler továbbra is igen aktív volt új csapatában, valamint Kocsis Bencénél és Sipos Zoltánnál is jó helyen volt a „zsuga”. A tavasszal még az Aqvitalt erősítő Skribek centerezéséből Fülöp Lóránd rúghatta volna meg első felcsúti gólját, de Major Gergely becsúszva hatalmasat mentett. Daru Bence révén akár az egál is összejöhetett volna a vértesi brigádnak, de Deutsch László beadását épphogy a kapu mellé pörgette a vendégek tízese.

A kifejezetten lendületes első negyvenöt percet követően a másodikban már lankadt az iram, de így elsőre nem volt rossz!