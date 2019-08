Hontalan csapat jön Csákvárra

Az ezer sebből vérző Vác ellen folytatja szereplését az Aqvital FC szerdán 19 órakor a Merkantil Bank Liga labdarúgó NB II 2. fordulójában.

Talán a hontalan kifejezés túlzásnak tűnik, de mentségünkre szóljon, a Vácnak jelenleg tényleg nincs pályája, ezért is kérvényezték a pályaválasztói jog felcserélését a Csákvár ellen. Ha azt vesszük, hogy a szóban forgó labdarúgócsapat jövője is kérdéses volt még néhány hete, akkor a kedves olvasó is érzékelheti, mekkora a baj a Duna partján. A játékosok egy-két kivétellel távoztak a Pest megyeiektől a nyáron, ami nem meglepő, hiszen úgy tudjuk, fizetést is alig kaptak. Az egykori NB I-es bajnok a hírek szerint 100 millió forintos tartozást halmozott fel, ezért a brit tulajdonosnak, John P. Marshallnak égetővé vált, hogy eladja a klubot. Utóbbi meg is történt, az együttes felett immáron a Vác VLSE rendelkezik. A vendégek eközben együttműködési megállapodást kötöttek az élvonalbeli Újpesttel, így tudtak elindulni a másodosztályú pontvadászatban. Az első fordulóban 1-0-s vezetésről kaptak ki 2-1-re Szolnokon.

– Az MTK elleni sikernek akkor lesz igazán értéke, ha szerdán is begyűjtjük a három pontot – nyilatkozta az Aqvital FC Csákvár honlapjának Vi­sin­ka Ede vezetőedző. – Márpedig a Vác elleni összecsapás semmivel sem lesz könnyebb, mint volt az előző. A hasonló cipőben járó balmazújvárosiak nagy meglepetésre döntetlent harcoltak ki Siófokon a nyitófordulóban, ez is bizonyítja, hogy senkit sem lehet elintézni egy kézlegyintéssel.