Homok felett jár a kézilabda a Velencei-tónál

Forró a homok a hűsítő Velencei-tó partján. Szombaton és vasárnap Agárdon randevúznak a legjobb honi strandkézilabdázók.

Legutóbb, a strandkézilabda kvalifikációs sorozat második fordulóját, az a Venice Beach Girls nyerte a nőknél Dabason, mely együttesben több, az NB I/B-s Gárdony-Pázmánd NKK kézilabdacsapatában vitézkedő hölgy is megfordul a homokban. A Gárdonyból már eligazolt Braun Csenge és Vártok Ramóna mellett Karsai Roberta és Dublinszki Dóra is a Venice Beach Girls erősségei, sőt, egy BL-győztest is soraiban tudhatnak. A korábbi győri klasszis, Hornyák Ágnes most is homokban gázol majd, többek között Minárovics Anita, az ifi válogatott Farkas Tekla és Takács Cecília társaságában. Egyébként a Venice-nek nem is lenne fontos megméretnie magát a „hazai” pályán, hiszen a Magyar Kupában elért ezüstéremmel már kiharcolta helyét az országos döntőn, melyet augusztus 2-4 között rendeznek Bükfürdőn.

– Kiegyenlített mezőny várható az agárdi tornán. Azért nem lehet előre latolgatni az esélyeket, mert hétvégéről hétvégére változik a csapatok összetétele – vélekedett Dublinszki Dóra, aki amellett hogy a Gárdony-PNKK-ban és a Venice BG-ben is játszik (igaz, most sérült), a Budaörs felnőttcsapatának technikai vezetője. – Múlt hétvégén szettveszteség nélkül hoztuk le a tornát Dabason. A Velencei-tó mellett is jól szeretnénk szerepelni.

A Venice Beach Girls szombaton 12.45-kor a DESZ-épek SE ellen, majd 13.55-kor a Salgótarjáni Strandépítőkkel játszik, 15.05-kor pedig a MANGÓ lesz az ellenfél.