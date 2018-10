Hoffmann Tamás párosban és egyesben sem talált legyőzőre

A hatodik fordulóban megszerezte első győzelmét a férfi asztalitenisz Extraligában az Aqvital Csákvári TC csapata. A Fejér megyeiek idegenben diadalmaskodtak.

Az első öt fordulóban alulmaradt ugyan az újonc Aqvital Csákvári TC csapata a legnívósabb honi csapatbajnokságban, de több olyan összecsapást is elbuktak az NB I-et tavaly veretlenül megnyerő Fejér megyeiek, melyeket akár nyerhettek is volna. A Komló vendégeként már felvették az Extraliga ritmusát Varga Sándorék, s magabiztos sikert arattak.

A Varga Sándor-Éliás Attila duó nyerte az első páros csatát, majd az egyesek csatározásai során elléptek a vendégek, mert Éliás és Hoffmann Tamás is nyerni tudott. 4-1-re és 5-2-re is vezetett már a Csákvár, a végeredményt a szinte hibátlanul játszó Hoffmann állította be. A 6-2-es idegenbeli sikerhez Hoffmann Tamás 3, Éliás Attila és Varga Sándor 1-1 győzelemmel járult hozzá. A csákváriak ezzel felléptek a tízcsapatos tabella nyolcadik helyére, legközelebb november 10-én a Szécsény alakulatát fogadják.