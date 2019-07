Hivatásos tűzoltó mentette meg az alkalmi labdarúgó-játékvezető életét

Mérkőzés közben szenvedett szívinfarktust Nagy Béla, akiért a szigethalom játékosa 20 percen át küzdött.

Pont ott történt, ahol anno kis Taki is elment…

A Fejér megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság 2009/10-es kiírásának 13. fordulója örökké emlékezetes marad. Tudniillik a Martonvásár a Pálhalmát fogadta, és hát bizony nem állt jól a szénájuk a hazaiaknak, így a 78. percben pályára küldték „titkos fegyverüket”, a Videoton korábbi szélvészgyors csatárát, Takács Lajost. A martoniakat azonban a 38 éves klasszis sem tudta megmenteni a vereségtől, a vendégek 3-1-re győztek.

Érthetően nem volt túl jó a hangulat az öltözőben, de arra senki sem számított, hogy Taki elveszti az eszméletét. A csapattársak mindent megtettek érte: szétfeszítették a száját, szabaddá tették a légutakat. A mentők 4 perc alatt kiérkeztek, de hiába küzdöttek az életéért egy órán keresztül, sajnos már nem jött vissza.

Nagy Béla, „Zsömi” – ahogy csak Martonvásáron hívják – természetesnek vette, hogy ő fújja kedvencei Szigethalom elleni felkészülési meccsét. A 36. percig minden rendben is volt, a házigazdák 2-0-ra vezettek, amikor egyszer csak Zsömi elterült a földön. Sokan beszaladtak a pályára, hogy megnézzék, mekkora a baj. Nagy! A helyi vezetők nem tétlenkedtek, berohantak a főépületbe a pályázati forrásból, önkormányzati és társadalmi segítséggel megvásárolt defibrillátorért. Amire visszaértek, addigra az ellenfél játékosa, Keményvári Béla már a játékvezető segítségére sietett, hivatásos tűzoltóként tudta, hogy ilyen helyzetben mit kell tenni. Szerencsére! Martonvásáron kihelyezett mentőállomás működik, de hiába hívták a közvetlen számot, senki nem válaszolt. Máshol akadt dolguk, információink szerint Baracskára riasztották őket. A Székesfehérvárról induló rohamkocsi 20 perc alatt ért a helyszínre, addig Keményvári megállás nélkül pumpált. A sporttárs keringése viszont csak nem akart helyre állni, ezért többször is újra kellett éleszteni. Végül a Fejér Megyei Szent György Kórházba szállították, ahol szívkoszorúér-tágító műtétet hajtottak rajta végre.

Nagy Béla már jobban van, családja köszönetét fejezte ki a futballistának, s mindenkinek, aki lélekjelenlétét megőrizve azonnal cselekedett. Az is elterjedt: Keményvári Balázs Életmentő Emlékérmet érdemelne. Egyetértünk! Az ilyen esetek miatt örvendetes, hogy az MLSZ Fejér Megyei Igazgatósága több mint 80 defibrillátort juttatott el kedvezményes áron a kluboknak.