Hibátlan mutatóval

A hazai pontvadászatot és a nemzetközi szereplést tekintve zsinórban kilencedik győzelmét aratta az Alba Fehérvár férfikosárlabda- csapata a bolgár Rilszki otthonában megvívott Európa Kupa-találkozón.

Pörögnek az események az Alba számára a hazai bajnokságban és a nemzetközi kupában egyaránt. A férfi kosarasok kedden, hajnali háromkor indultak Bulgáriába, csütörtökön délután érkeztek haza, vasárnap délután pedig már a bajnoki címvédő Szolnokot fogadják a Gáz utcában. A mérkőzést eredetileg 19 órára írta ki a szövetség, a tévés közvetítés miatt két órával viszont előrébb hozták a kezdést, 17 órakor találkozik a két csapat.

Az olajosok vezetik a tabellát, hat győzelmet és egy vereséget számlálnak, hasonlóan a Fehérváron is győztes pécsiekhez. A kék-fehérek két vereséggel kezdték a honi pontvadászatot, a baranyaiak után a körmendiek is megtréfálták Dzunics Braniszlav együttesét. Azóta azonban nagyot változott a világ a megyeszékhelyen: zsinórban négy diadalt arattak a hazai porondon, fel is jöttek a közvetlen élmezőnybe. Ugyanúgy két vereséggel állnak, mint az egy hellyel előttük tanyázó körmendiek, a vasiak csak annak köszönhetik az előkelőbb pozíciót, hogy eggyel több mérkőzést vívtak, mint Lóránt Péterék.

A fehérváriak nem pusztán itthon menetelnek az utóbbi időben, a kontinentális mezőnyben különösen jól teljesítenek. A FIBA Europe Cup sorozaton veretlenül vezetik csoportjukat, az F jelű négyesben ötből ötször vonultak le győztesen a parkettről. Szerdán este a bulgáriai Szamokovban nyertek 104-83-ra.

– Megérdemelt győzelmet arattunk. Pedig gyengén kezdtünk, az elején semmi sem sikerült, aztán rendeztük a sorokat, főleg a védekezésünket tettük rendbe. A támadások befejezésében is nagyot javultunk, megtaláltuk a jó megoldásokat, eredményesen fejeztük be akcióinkat. Végig kézben tartottuk a mérkőzést – mondta a fehérvári vezetőedző, Dzunics Braniszlav.

Újra megbízhatóan, vezérként teljesített, nem mellesleg húsz pontot jegyzett a csapatkapitány, Lóránt Péter.

– Fontos, hogy megint tudtunk nyerni idegenben. A gyenge kezdésünkben szerepet játszott az is, hogy nagyon hideg volt a csarnokban. Aztán belejöttünk, lényeges, hogy ismét több játékos teljesített tíz pont felett. Vasárnap újabb nagy csata vár ránk, a legjobb magyar csapat, a Szolnok látogat hozzánk. Ezzel együtt is természetesen győzni szeretnénk. Mozgalmas napokat élünk, jövő szerdán az olasz Varesében vívjuk utolsó csoportmeccsünket az EK-ban.