Hiányzott a koncentráció az Alba Fehérvár csapatából

A női kézilabda-bajnokság 7. fordulójából pótolt mérkőzésen az Alba Fehérvár KC két góllal kikapott a Kisvárda csapatától.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Bár bő három hete találkozott egymással a két csapat, és az Alba FKC azon az összecsapáson igazán kitett magáért, hiszen idegenben legyőzte riválisát, a visszavágón is valami hasonlóra készültek Józsa Krisztián tanítványai. Alaposan bekezdett a Kis­várda, Karnik Szabina ve­zérletével meglepték vendég­látóikat, és 3-0-s előnyt ko­vácsoltak. Az más kérdés, hogy éktelen rohanást láttunk a pályán, és ebből a mérkőzés ezen szakaszában nehezen kecmergett ki a Fehérvár.

Egyetlenegyszer vezetett az Alba Fehérvár KC a mérkőzés folyamán

4 perc 47 másodperc telt el, amikor végre megszületett az első hazai találat Töpfner Alexandra jóvoltából. Sok volt a pontatlanság, nehezen tudta a várdai hatos falat feltörni az AFKC, ráadásul Karnik továbbra is jó szériában volt, Tea Pijevicnek nem kevés gondot okozva ezzel. Döcögött az Alba játéka, tíz perc ment el a meccsből, és még mindig csak két gólnál jártak, míg ellenfelük hatot szórt. Aztán 3-6-nál Józsa Krisztián időkérése, úgy tűnt, a lehető legjobbkor jött, mert Triscsuk Krisztina az első akcióból betalált, és szép lassan lőtávolon belülre került a Várda. Ám nem lett meg az egyenlítés, mert Karnik újfent gondoskodott arról, hogy csapata továbbra is előnyben legyen. Hiányzott a kellő összpontosítás az Alba játékából, pluszban még Pásztor Bettinát is naggyá tették a fehérvári lányok. Azért a 21. percben nagy nehezen megszületett az egyenlítés Triscsuk hétmétereséből (9-9). Amikor pedig Bakó Botond leültette pihenni Karnikot, akkor átvette a stafétabotot tőle Siska Pálma. Ettől függetlenül a félidő utolsó percében Varga Emőke először a meccsen vezetéshez juttatta csapatát, melyet egy másodperccel a dudaszó elhangzása előtt Karnik kiegyenlített (13-13).

Kissé az öltözőben ragadt az Alba a szünetet követően, és ezt nyomban ki is használta Siska. Igaz, Dombi Luca egy az egyben vezethette Pijevicre a labdát, ám a hálóőr bravúrosan védett. Karnikkal továbbra sem bírtak, és ismételten egy-két góllal ellenfele előtt járt a Várda. Aztán jött Háfra Luca, aki zsinórban két gólt ragasztott Pásztor hálójába, és ezzel kiegyenlítetté vált a meccs. Egyik fél sem tudott ekkor elszakadni a másiktól igazán. Majd az addig három hetest értékesítő Triscsuk keze megremegett, és 18-19-nél nem sikerült egalizálni. A tetejébe még emberelőnyét sem tudta gólra váltani a vendéglátó. Az AFKC védekezése ugyan feljavult az előző harminc perchez képest, de a támadások hatékonysága igencsak esetlegesnek bizonyult. A 44. percben Karnikot elvesztette a Várda, az átlövő a térdén sérült meg, úgy vitték le ölben a pályáról. Ebből is mondhatni jobban jöttek ki a fehér mezesek, mert Szabó Nina növelte előnyüket. Majd érthetetlen módon „leült” a fehérvári gárda, elfogyott a koncentráció, két elkerülhető gólt kaptak, és ezzel megint háromgólos lett a differencia (19-22). Vérszemet kapott a szabolcsi alakulat, előnye tudatában birtokolta a labdát, ezután hiába próbált meg mindent a Fehérvár, ezen az estén semmi nem jött be.