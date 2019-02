Hiába voltak fórban, pontok nélkül zártak

Az Erste Liga középszakaszának alsóházi rangadóján, bár kétgólos előnyben volt a Fehérvári Titánok jégkorongcsapata, a házigazda gyergyóiak fordítani tudtak, és ezzel visszavágtak a január végén elszenvedett vereségért.

Sokan gondolhatták azt, hogy nincs tétje a kék-fehéreket üldöző Gyergyó elleni mérkőzésnek. Azonban matematikailag – ahogy Kiss Dávid vezetőedző is kiemelte csütörtökön – még korántsem volt biztos a Fehérvári Titánok alakulatának továbblépése, másrészt pedig a csapatnak saját önbecsülése miatt sem volt szabad félvállról venni az erdélyi találkozót. Ugyanez vonatkozott a Gyergyóra is, borotvaélen táncoltak, hiszen nyakukon volt a Vienna Capitals II. Fehérvári szemszögből nem indult rosszul a találkozó, hiszen a 9. percben már kétgólos vendégvezetést mutatott az eredményjelző tábla.

Előbb Kiss Roland tálalt a kapu mögül Kiss Patrik elé, a támadó keresztpassza után Jack Lewis lőtt az ellenkező irányba elmozduló Sztyepan Gorjacsevszkih mellett a hálóba, 0-1. Majd alig két perccel ezután Láday Tamás lőtt éles szögből nagy gólt, a korongra nem tudott reagálni Gorjacsevszkih, pusztán annyi dolga volt vele, hogy kihalássza a gólvonal mögül, 0-2. A kétgólos hátrány alaposan felébresztette a hazai csapatot, egyre-másra vezették akcióikat, de a Titánok védelme ekkor még állta a sarat.

Az első szünet után aztán nem kellett sokáig várni a szépítő találatukra, a 23. percben Dmitrij Pesztunov kipattanó korongjára Csergő Hunor csapott le, és nem hibázta el a lehetőséget, 1-2. Négy perccel később a Gyergyő HK már kihasználta a második emberelőnyét, ismét egy formás támadás lezárásaként újfent Csergő talált be, 2-2.

Nem érték be azonban ennyivel a piros-fehérek, össztűz alatt tartották a remek formát mutató Gyenes Dávid kapuját, ám az 53. percben már ő sem segíthetett. Ekkor Pesztunov remekbe szabott átadását Sára Tibor közelről lőtte a hálójába, 3-2. Az 56. percben Buzás Arnold, majd Császár Hunor is egyenlíthetett volna, de ezek a helyzetek kimaradtak. Ellenben 90 másodperccel a vége előtt Gyenes lekorcsolyázott, a korongot viszont megszerezte Vladiszlav Karpusz, passzából Csergő állította be a végeredményt, az üres kapuba továbbítva a pakkot, 4-2.

– Jól kezdtünk, de egy rossz második harmadot produkáltunk, ahol talán a kétgólos előny tudatában kicsit visszavettünk. A harmadik játékrészben nem éltünk a lehetőségeinkkel, pedig vissza tudtunk volna jönni a meccsbe – értékelte Kiss Dávid a Titánok mestere a mérkőzést.