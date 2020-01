Hiába volt aktívabb a DAB, a DEAC nyert

debrecen Pont nélkül maradtak a Dunaújvárosi Acélbikák, miután 3–2-re kikaptak az Erste Liga középszakaszában a hazai pályán játszó DEAC-tól.

DEAC–Dunaújvárosi Acélbikák 3–2 (1–0, 0–1, 1–1, 2–1)

Debreceni Jégcsarnok, 407 néző. Vezette: Mokrai, Vincze.

DEAC: Hetényi – Vokla (1), Filbrandt, Izacky, Novotny 1, Mazzag – Léránt, Kiss, Graaskamp 1 (1), Hári, Sági 1 (1) – Sándor, Mestyán, Kozma, Molnár, Salló – Markov, Kozma.

Edző: David Musial

Acélbikák: Hughson – Vuorijarvi (1), Kovács (1), Dansereau (1), Somogyi B., Mazurek – Lendák, Hüffner, Silló, Gebei, Turcotte 2 – Dósa, Hruby, Kovács E., Németh, Subotic – Baker, Gulácsi, Somogyi N., Tamás. Edző: David Leger.

Már a találkozó előtt tudni lehetett, hogy nem lesz könnyű dolga David Leger tanítványainak. Vérszomjasan és revansra készen várták őket a hajdúságiak, hiszen mindkét gárda megkezdte már az Erste Liga középmezőnyét, mégpedig pont egymás ellen – azt az ütközetet pedig magabiztosan húzták be az újvárosiak. A piros-fehérek dolgát az sem könnyítette meg, hogy Azari Zsolt és a nem rég igazolt Tom Zanoski sem utazott a kerettel. Egy esetleges rendes játék­időben aratott győzelme egyenesen a dobogó képzeletbeli második fokára predesztinálta volna őket, motivációnak tehát nem voltak híján a felek.

Ennek ellenére már attól tartottunk, hogy a nagy erőlködés végül nyögéssé fajul, s a gólok elmaradnak, ám a 13. percben a hazaiak máshogy gondolták: a két alapemberük, Rutherford és Essery nélkül felálló debreceniek Novotny Dominik révén megszerezték a vezetést, 1–0.

David Filbrandt akadályozásért két percre kiment, az emberelőnyös helyzetet azonban nem tudták góllal befejezni Somogyiék, jött a szünet. A második játékrész első fele különösebb veszélyeztetések nélkül zajlott, ám Andrei Markov akasztás miatt kiszállt gondolkodni, majd Hruby is csatlakozott hozzá a 31. percben. Markov visszajött, cserébe Jakub Izacky szintén leült, s ezt az létszámfölényt már gólra tudták váltani a Duna-mentiek: Dansereau passzát Hugo Turcotte helyezte a kapuba, 1–1.

Kifejezetten agresszív hokit mutatott be a játék ezen szakaszában a DEAC, amely teljesen érthető is volt a hazai pálya és a győzelmi kényszer miatt – a harmad végén még James Graaskamp is kiszállt gondolkozni, jöhetett a záró etap.

Az első három percben három kétperces büntetés is gazdára talált (Hugo Turcotte, Vladislav Kuleshov és Hári Norbert – a szerk.), majd előbbi ahogy visszatért, gólt is szerzett a 44. percben (1–2), de a válasz Graaskamptól nem váratott sokáig – az 50. minutumban ismét egál volt, 2–2.

2 perccel a vége előtt aztán Sági döntötte el a DEAC-nak – Graaskamp passzából értékes három pontot szerzett, 3–2.