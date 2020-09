Hiába vezetett az Aqvital FC Csákvár otthon, végül simán kikapott az ETO-tól

Vasárnap délután folytatódott a pontvadászat az NB II-ben is. Az Aqvital FC Csákvár a nagy múltú Győri ETO együttesét fogadta. Cél, a hőn áhított első győzelem megszerzése volt az idei bajnokságban.

Szép lassan kezd visszarázódni az élet a normális kerékvágásba a csákváriaknál. Az elmúlt időszakban a koronavírus határozta meg a klub mindennapjait, de úgy néz ki hátuk mögött hagyhatják végre ezt az időszakot. Öröm volt látni, hogy többen is visszatértek a keretbe a korábbi fertőzöttek közül. Negatív tesztet produkáltak, illetve a kötelező fizikai felmérőt teljesítették, így a kispadra ülhetett a játékosok közül Nándori Botond, Daru Bence, Papp Milán és László Noel is, míg a csapatot ismételten Visinka Ede vezetőedző irányította, aki mindenképpen otthon szerette volna tartani csapatával a három pontot és megkezdeni a felzárkózást.

Az ellenfél a felszálló ágban lévő ETO FC Győr volt, mely az utolsó két meccsén még gólt sem kapott. Legveszélyesebb játékosára, az egykori válogatott Priskin Tamásra ugyanakkor nem számíthatott Csató Sándor a vendégek mestere, lévén az ETO 13 góljából egymaga hetet szerző csatár eltiltását töltötte a fordulóban.

Gyászszünettel kezdődött a találkozó a közelmúltban elhunyt két törzsszurkolóra emlékeztek a Tersztyánszky Ödön Sportközpontban. A szomorú perceket követően volt ok az örömre is, ugyanis hazai szempontból remekül alakult az első félidő. Több ígéretes helyzetet is kidolgozott az Aqvital. Mim Gergő és Madarász Márk veszélyeztette leginkább az ellenfél kapuját, mígnem a 40. percben góllá érett a nyomás: Tamás Nándor jobb oldali beadását Magyar Zsolt a kapunak háttal állva, 8 méterről készítette le lövésre Madarásznak, aki a tizenegyespontról úgy lőtt a hálóba, hogy a labda még Lipták lábán is irányt változtatott: 1-0! Szerencsés találattal ugyan, de előnnyel vonulhattak szünetre a hazaiak. Ekkor még minden jel arra utalt, hogy a csákváriak jó eséllyel otthon tarthatják mind a három pontot.

Aztán amilyen jól fejeződött be az első felvonás, olyan rosszul indult a második. Egy ártatlanak tűnő felívelést nem vettek elég komolyan az Aqvital védői, amiből viszonylag gyorsan megszületett az egyenlítő találat. A labda Májerhez került, aki remekül gurított a második hullámban érkező Szimcso elé, aki nem hibázott és 10 méterről a hosszú sarokba gurított: 1-1! A gól érezhetően megfogta a Csákvárt és egyre több hiba csúszott a játékukba. A 61. percben Ganbayar vesztette el a labdát a saját 16-osa előterében, amit könyörtelenül ki is használtak a vendégek és Vári Barnabás révén megfordították mérkőzést 1-2! Sőt, a 69. percben már kettőre duzzadt a győri előny: egy gyors kontra végén Májer Milán talált be, 1-3-ra módosítva az eredményjelzőt. Visinka Ede, az Aqvital vezetőedzője minden megtett, alaposan felforgatta az övéit. Daru Bencét, Vörös Tamást és LászLó Noelt is pályára küldte a hazaiak mestere, de ők sem tudtak döntően fordítani a mérkőzés állásán és legalább döntetlenre menteni a találkozót.

Az Aqvital FC Csákvár, így továbbra is nyeretlenül, három ponttal áll a tabella legvégén. Kisebb szerencse, hogy közvetlen riválisaik is botlottak vasárnap. Egy azonban biztos, már nagyon kellene a győzelem a fejér megyei alakulatnak, hogy elkerüljenek a kiesést jelentő helyekről.