Hiába járt közel, végül csak egy pontot szerzett a Volán

Három gólt ütött a középső harmadban a Fehérvár AV19 idegenben, a hosszabbításban mégis kikapott az osztrák élvonalbeli jégkorongbajnokság (EBEL) 10. fordulójában.

Nem volt könnyű helyzetben a székesfehérvári gárda a sógoroknál zajló első osztályú hokibajnokság kilencedik játéknapját követően. Az előzetesen nyerhetőnek hitt villachi túra nem hozta meg a várt eredményt, a Volán ugyan kétszer is talpra állt Reisz Áron és Tero Koskiranta jóvoltából, de a végén Sofron, Sarauer és Glenn tavalyi klubja, a VSV örülhetett. A 4-2-es pénteki kudarcot abban a grazi Merkur arénában próbálták feledtetni Háriék, ahol az idei pontvadászatban nem sok babér termett a vendégcsapatoknak. Konkrétan semmi, hiszen Doug Mason fiai mind a négy hazai találkozójukat győzelemmel abszolválták (a Znojmót csak hosszabbításban fektették két vállra). Ráadásul a Fehérvár idegenbeli mérlege sem túl meggyőző, a kék-fehérek a megszerezhető 13 egységből mindössze kettőt gyűjtöttek eddig. Az Erdély, Sofron, Sarauer támadóhármas ismét együtt rohamozhatott a tabellán második Graz otthonában.

Fehérvári mezőnyfölény jellemezte a találkozó első perceit, ennek megfelelően az első nagyobb helyzet is a hazai kapu előtt adódott. Moderer és Reisz páros büntetése után azonban már a vendéglátók voltak aktívabbak. Sille szemfüles passzát Reisz nem tudta gólra váltani, majd Erdély kiállítása miatt kellett emberhátrányban védekezni a Fejér megyei brigádnak. Stipsiczék főleg kontrákra rendezkedtek be, amikor Sarauert küldték ki a bírók. A kiegészülés után a FAV19 támadhatott öt a négy ellen, de egy elvesztett fehérvári korongból az osztrákok szólózhattak. Az akciót pedig góllal fejezték be a 99-sek, egy kipattanót Kevin Ograjensek vágott a hálóba, 1-0.

A második etap kiegyenlített játékkal indult, mindkét oldalon akadtak helyzetek. A 25. percben aztán egyenlítettek a vendégek, Sille átadásából Hári János nem hibázott, 1-1. Rögtön válaszolhattak volna a házigazdák, de nem tették, sőt, Reisz aszisztjából Szita Donát megszerezte első EBEL-gólját, 1-2. Sajnos azonban nem tartott sokáig az öröm, mert egy szabálytalan csere miatt a hátrányban hokizó volánosokat Mat thew Caito büntette meg, 2-2. A középső periódus második fele viszont a látogatóké volt, olyannyira, hogy a 37. percben Luttinen harciasságának köszönhetően Zack Phillips visszavette a vezetést a kék-fehéreknek, 2-3. A dudaszó pillanatában egy kékvonalas grazi lövés átjutott a fehérvári gólvonalon, de a játékvezetők a videózás után érvénytelenítették a találatot.

Felváltva forogtak veszélyben a kapuk a záró periódusban, a legnagyobb lehetőség Harty előtt adódott, aki egy az egyben nem tudott túljárni Lundin eszén. Öt perccel a vége előtt aztán jött Zintis Zusevics, aki egy kapu mögül visszaadott pakkot küldött a hálóba, 3-3. A Medical egy percre rá ismét betalált, de Järvenpää mester kérésére felülvizsgálták az esetet, és a gólt kapusa kadályozás miatt nem adták meg. Fórban kezdte a hosszabbítást a FAV19, de a számtalan vendégziccer ellenére végül Colton Yellow Horn döntötte el a csatát a Graz javára, 4-3.

JEGYZŐKÖNYV ECM Medical Graz 99ers–Fehérvár AV19 4-3 (1-0,1-3, 1-0, 1-0 ) Merkur Eisstadion Graz, vezette: Babic, Piragic (Nagy A., Nedeljkovic) Graz: Lundin – Lakos, Kirchschläger, Zusevics 1, Moderer, Oberkofler – Caito 1ee, Jakobsson, Grafenthin, Garbowsky (1), King – Weihager, Setzinger (1eh, 1ee), Loney, Yellow Horn 1ee, Hamilton (1ee) – Soritz, Egger, Ograjensek 1eh, Oleksuk, Natter. Vezetőedző: Doug Mason. FAV19: Carruth – Szabó K., Hári 1, Phillips 1, Harty, Szabó D. –Luttinen (1), Koskiranta, Kuralt, Glenn, Caruso – Erdély, Sarauer, Sofron, Stipsicz, Tikkanen – Sille (1), Reisz (1), Szita 1, Sárpátki, Láday. Vezetőedző: Hannu Järvenpää