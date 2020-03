Hiába irányította végig a találkozót a MOL Fehérvár, a végén dekoncentrálttá váltak

Az utolsó percekben kapott két góllal szenvedett vereséget a MOL Fehérvár FC a ZTE vendégeként a labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőjében.

A várakozásoknak megfelelően vendég fölénnyel kezdődött a találkozó, nyomott a Joan Carillo vezette fehér mezes MOL Fehérvár FC, ebben pedig biztosan sok segítettek az a durván 40 vendég szurkoló, akik elkísérték csapatukat a nyugati országhatárhoz is. S ha már eljöttek, akkor a „Gyerünk már, Fehérvár!” rigmust sem hagyták abba egy jó darabig.

Már a találkozó elején beszorult saját térfelére a Zete, az első komolyabb lehetőség ezzel szemben a 9. percben Ikoba lábából érkezett – a tizenhatos sarkáról kínálta meg a magabiztos Kovácsikot, szépen védett a kapus. A 11. percben Hangya Szilveszter iramodott meg a bal oldalon, centerezése elsuhant a középen érkezők feje előtt, a második vonalban viszont Negónak tökéletes volt, a francia mégis a rövid felső felé bombázta 10 méterről a labdát.

A játékrész derekán aztán felpörögtek az események: egy pontatlan szöglet után iramodott meg kettő a kettőben a Zalaegerszeg, melyet Nego(!) semlegesített, majd Milanov cselezte be magát szinte az ötösig, de lövését Demjén simán kiütötte. A fehérváriak a széleket erőltették, így Milanov és Nego lábán járt legtöbbet a játékszer, a hazai kapu azonban nem forgott veszélyben. A 35. percben egészen kapufáig is eljutottak a koronázóvárosiak – Milanov és Nego helyet cserélt, előbbi immáron a jobb oldalról centerezett Hodzic elé, a blokkról kipattanó pöttyös Negóhoz került, aki túlságosan is pontos szeretett volna lenni, ezúttal célt tévesztett, Demjén a kapuvasról kipattanót összeszedte. A zalaiak kapusa tartotta ikszen a hazaiakat, s Milanov 8 méterről eresztett bombájának hatástalanítása után végül 0–0-val ment pihenni a felek.

A fekete mezesek, azon belül Ikoba kezdett be a folytatásban, rögtön célba vette Kovácsik kapuját, de túlméretezte a lövését. A mérkőzésnek jót tett az új felfogásban kiérkező Zete, erről árulkodott a félidőben beálló Bedi Bence, aki Katelarist váltotta. Kiegyenlítődtek az erőviszonyok, de továbbra is a Vidi birtokolta többet a játékszert, és az ő akaratuk érvényesült.Márton Gábor legénysége sokkal szorosabban védekezett, ezzel meg is zavarták a fehérváriak középpályásait, akik bele-belehibáztak a passzokba – pont egy ilyenből indult egy zalai kontra, Nikolov pedig csak sárga laposan tudta megállítani Barczit.

A 63. percben Joan Carillo nem volt megelégedve a támadósorral – 11 kapura lövésükből mindössze négyszer találták el a kaput a fehér mezesek – így Nikolov és Nego is lejött, helyükre Houri és Futács Márkó érkezett. Hiába jött azonban a frissítés, változás továbbra sem állt be a MOL Fehérvár játékában, kaputól kapuig ment a labda anélkül, hogy a hálóőrök veszélyt éreztek volna. A 70. percben azért mégis csak megfagyhatott a vér egy pillanatra Kovácsik Ádám ereiben – 3–2-ben kontrázott a hazai csapat, s csak utolsó emberként Juhász Roland tudott bravúrosan tisztázni. A túloldalon előbb Hodzic, majd Juhász is megtornáztatta Demjént, maradt a gól nélküli döntetlen. Kettős vérfrissítés jött Márton Gábor csapatában is, ez pedig a későbbiekben döntőnek bizonyult – Hegedűs Olivér McWoods-t váltotta, míg radó András Babati helyére érkezett. S jött a fekete leves: 7 perccel a vége előtt kissé váratlanul megérkezett a hazaiak vezető gólja – a végig veszélyes Ikoba fejelte be a frissen beállt Hegedűs beadását (1-0), majd Barczi 3 perccel később tekert jobbról középre, Ikoba csúsztatására az előbb gólpasszt jegyző 19 éves Hegedűs jött, s zárta le a találkozót felnőtt pályafutása első találatával, 2-0.

JEGYZŐKÖNYV

Zalaegerszegi TE–MOL Fehérvár FC 2-0 (0–0)

Zalaegerszeg, Zalaegerszegi Városi Stadion, Vezette: Csonka Bence. Segítői:

Aradi J., Szert B., Georgiou T., Pintér Cs., Radványi Á.

ZTE: Demjén – Babati (Radó, 80.), Marczi, Bobál, Ikoba, Katanec, Katelaris

(Bedi, 45.), Kocsis, McWoods (Hegedűs, 80.), Ostrek, Szépe. Vezetőedző:

Márton Gábor.

MOL Fehérvár: Kovácsik Á. – Elek Á., Fiola, Hangya, Hodzic, Juhász, Milanov

(Petrjak, 84.), Musliu, Nego (Houri, 63.), Nikolov (Futács, 63.) Nyári.

Vezetőedző: Joan Carillo

Sárga lapok: Nikolov (58.), Fiola (84.) Gól: Ikoba (84.), Hegedűs O. (87.)