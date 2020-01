Hiába érte utol ellenfelét a Fehérvár, az erdélyiek újítani tudtak

Az Erste Liga középszakaszának alsóházában két veretlen együttes találkozott, a Gyergyói HK kettő, míg a Titánok három meccs után voltak hibátlanok, egy-egy pontvesztés után. Ez a meccs a házigazdák sikerével zárult.

A találkozó tétje egyáltalán nem volt kicsi, mivel amelyik csapatnak sikerült nyerni, úgy biztosan az alsóház élén tanyázhat.

Jó iramban indult a találkozó, ahol kisebb sérülés, agyrázkódás miatt nem szerepelt Zane Schartz, ellenben a Titánokkal utazott Szabó Dániel, a házigazda keretéből pedig kimaradt Dimitrij Pesztunov, Igor Bobcek és Pavel Vorobjev. Az első komolyabb hazai helyzet Andreas Valdix előtt adódott, de lövése kipattant a kapuvasról. A 7. percben Jereme Tendler próbálkozását védte Gyenes Dávid, ezután Antal Zsombor távoli bombáját vette le magabiztosan, és Ryan Rupert sem tudott túljárni a hálóőr eszén. Aztán átvette az irányítást a Gyergyó, a nyomásuk pedig a 13. percben góllá érett, Valdix passzolt a jó ütemben érkező Tendler elé, aki közelről lőtt a hálóba, 1-0. A találatot követően Péter Andor és Madácsi Benedek egyenlíthettek volna, de Robert Cooke mindent hárított. Ryan Rupert növelhette volna tovább a különbséget egy éles szögből érkező lövéssel, a kontrában a fehérvári első sor indulhatott három a kettő ellen, de eredménytelenül.

Hazai kiállítással kezdődött a középső játékrész, Bradley Jones ült ki kései ütközésért, nem is kellett várni az egyenlítésre, szépen hozta fel a korongot Kiss Roland, bal szélre passzolt Colin Campbellnek, aki a kapuba bombázott, 1-1.

A második harmad felénél Madácsi Benedeket látták szabálytalannak a játékvezetők, Jones tört kapura a létszámfölény kezdetén, majd Ryan Rupert és Tendler is próbálkozott, azonban jól működött a Titánok védekezése. A 36. percben beszorultak a fehérváriak a harmadukba, meg is szerezte a vezetést a hazai gárda, Valdix passzolt Tendler elé, aki másodjára sem hibázott, 2-1. Nem sokkal ezután Kozma kapott kisbüntetést fogásért, válaszul jött is a második fehérvári találat, Mitch Zion passzolt a kapu elé, az érkező Gianni Mangone a hálóba vágta a pakkot, 2-2.

A záró harmad elején Mathew Rupert korongot szerzett a palánknál, Péter Zsoltnak passzolt, aki Ryan Rupertnek tette a pakkot, ő pedig betört Gyenes kapuja elé, és újfent vezetéshez juttatta a Gyergyói HK-t, 3-2. A 48. percben kettős emberelőnyben támadhattak a hazaiak, ugyanis Zion bottal lökésért 2, Kiss Roland palánkra lökésért 2+10 perces büntetést kapott. Az öt a három elleni akciót a korongjáratás végén Mathew Rupert váltotta gólra, 4-2. A folytatásban a Titánok is voltak kettős fórban, szorongattak ugyan, de már nem tudtak az eredményen kozmetikázni.

A fehérváriak számára legközelebb a válogatott szünet után, február 10-én, hétfőn lesz lehetőség a javításra, a szintén fiatal Hokiklub Budapest otthonában.

JEGYZŐKÖNYV

Gyergyói HK–Fehérvári Titánok 4–2 (1-0, 1-2, 2-0)

Gyergyószentmiklós, 915 néző. Vezette: Sikó, Csata, Fehér Rédai

Gyergyói HK: Cooke – Ferencz-Csibi, Jones (1), Péter Zs. (1), M. Rupert

1 (1), R. Rupert 1 – Góga, Raszulov (1), Csergő, Tendler 2, Valdix

(3) – Kozma, Nagy Cs., Antal Zs., Elekes-Darabont, Sára T. – Barabás,

Daradics. Vezetőedző: Malcolm Cameron

Titánok: Gyenes – Imre P., Mangone 1, Balogh B., Zion (1), Nagy Á.

– Horváth M., Kiss R. (1), C. Campbell 1, Madácsi, Péter A. – Szabó D.,

Vas Márk, Császár, Kovács Alex, Vincze G. – Erdély B., Almási, Buzás. Vezetőedző:

Kiss Dávid

Kapura lövések: 52-37

Kiállítások: 12, ill. 16 perc