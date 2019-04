Hiába a sok ajánlat, marad

A francia átlövő, Claudine Mendy két évig még biztosan az Alba Fehérvár női kézilabdacsapatában játszik.

A bajnokságban a kimondottan jól szereplő, a tabella hatodik helyén tanyázó székesfehérváriak egyik meghatározó játékosa, a 29 esztendős Claudine Mendy 2021-ig meghosszabbította az idei szezon végén lejáró kontraktusát.

– Örülök, hogy nálunk folytatja, szorgalmaztam is a szerződés meghosszabbítását. Claudine dinamikus, erős játékos, fontos láncszemünk támadásban és védekezésben. Nem csak átlövőként, beállóként is számíthatok rá, ha a helyzet úgy hozza – mondta Deli Rita vezetőedző.

A világbajnoki ezüstérmes francia három esztendeje, 2015 nyarán érkezett a koronázóvárosba. Több ajánlata volt, Magyarországról is akadtak kérői, de úgy döntött, hogy továbbra is az Albát erősíti.

– A klub végig éreztette velem, hogy számít rám. Ez annak a jele, hogy bíznak bennem, ami nagyon fontos számomra. A harmadik idényemet töltöm Fehérváron, nagyon jól érzem magam az egyesületnél. Boldog vagyok, hogy a következő két évben is itt élhetek és kézilabdázhatok. Azért fogunk dolgozni, hogy sok szép sikert érjünk el közösen – nyilatkozta Mendy.

Az átlövő az idei kiírásban mind a 22 meccsen pályára lépett, 105 alkalommal volt eredményes, amellyel holtversenyben kilencedik a K&H női liga góllövőlistáján. Az FKC színeiben összesen 325 bajnoki találatnál jár, ezzel pedig 12. a klub örökranglistáján.

Az albás hölgyekre megyei rangadó vár a hétvégén, a Dunaújvárosi Kohász együttese látogat szombaton 17 órakor a Köfém Sportcsarnokba.