Hetven esztendő után, a jelek szerint befellegzett a felnőttfutballnak a tóparton

Aki csak egy kicsit járatos a Fejér megyei labdarúgásban, az tisztában van azzal, hogy a ­Velence SE csapata év­tizedek óta meghatározója volt a pontvadászatoknak. Ám a tavaszi idényre a klub visszaléptette felnőttcsapatait és több utánpótlás-­együttest. Ennek okait próbáltuk kideríteni.

A mai magyar futballvalóságban minden megtörténhet… Megszűnhet egy csapat azért, mert az anyagiak elfogytak, megszűnhet azért, mert a támogatók kihátráltak mögüle, és visszaléphet annak ellenére, hogy az eredményei nem voltak rosszak. Ez történt jelen esetben is… Egy olyan gárda tűnt el egy tollvonással a megyei I. osztály mezőnyéből, amely hosszú évtizedek óta meghatározója volt Fejér megye labdarúgásának. A Velence SE vagy mostanság a Flavus Velence néven működő gárda tavaly nyárra harcolta ki ismét az első vonalbeli tagságot. Ha jól belegondolunk, korábban, a kilencvenes években hat idényen keresztül az NB III Duna-csoportjában szerepeltek, de 2008/09-ben is eltöltöttek itt egy évet. Utoljára a 2012/13-as szezonban ünnepelhettek bajnoki címet a megye egyben, méghozzá egy igen eredményes, jó labdarúgókból álló garnitúrával, ­Pavlik József irányításával.

A múlt

Csak emlékeztetőül: az akkori bajnokcsapat a zárófordulóban 6-3-ra győzte le a tóparti rivális Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő együttesét. A csapat pedig a Puhnyák – Tóth A., Fésű G., Totsche, Csanádi (Antal) – Boda, Pál I., Kovács K., Katona (Knausz) – Kadlecsik (Gál Sz.), Kovács N. (Szigeti) összeállításban lépett pályára. Az ezt követő három évben még ott voltak az élmezőnyben, 2016-ban ezüst­éremmel zártak, ám ezután hanyatló szakaszába lépett a csapat. Elapadtak a források, ez olyannyira felemésztette a társaságot, hogy egy komplett csapatra való játékos távozott a Pavlik József vezette, és a megye háromban induló Főnix FC-be. Pest megyéből, és ki tudja, még honnan érkezett játékosokkal töltötték fel az állományt, nem véletlen, hogy el is búcsúztak az idény végén az I. osztálytól. Két idényt töltöttek a megyei II. osztályban, de megerősödve tértek vissza tavaly augusztusban az első vonalba. Nem is ment rosszul, dobogós helyen is álltak, és a tavaszi rajtot az 5. helyen várták. Más kérdés, hogy már ősszel gyülekeztek a viharfelhők a csapat háza táján, és a „zuhany­híradóban” mást sem lehetett hallani, mint hogy elfogyott a pénz, és egyáltalán nem biztos, hogy a gárda folytatni fogja a bajnoki küzdelmeket. A játékosok közül pedig egyre többen jelezték, új csapatban fogják kezdeni a téli felkészülést, majd a múlt szerdán a klub is bejelentette, hogy nincs tovább. A bajnokságok kezdete előtt visszaléptette két felnőtt- (megyei I, és megyei II. osztály) csapatát, valamint az U16-os és az U14-es utánpótlás-együtteseiket. Megpróbáltuk az okokat körbejárni, először Ferenczi Gyula társelnök számolt be a visszaléptetés előzményeiről. Nála érdeklődtünk, mi vezetett odáig, hogy meg kellett tenni ezt a lépést, s ő a folytatás lehetőségeiről is említést tett.

A jelen

– Az egyesület pénzügyi helyzete úgy alakult, hogy nem tudtuk tovább viselni a csapat fenntartási költségeit. Most jutottunk fel a megyei első osztályba, egy fél szezonig nagyjából működött minden, de sajnos úgy alakultak a bevételeinek, hogy ezt nem tudjuk tovább folytatni. Felelőtlenség lett volna. Már az idény befejezése előtt éreztük azt, hogy nem fog tovább menni ez így. Ennek nem volt ahhoz köze, hogy edzőváltás történt a csapatnál (Oláh Attila helyett Gyalus Zoltán érkezett – a szerk.), csak kis idővel, négy-öt meccsel később éreztük, hogy gond van. Próbáltunk keresni megoldást erre, de nem találtunk. Az őszi szezont végigvittük, amennyire tőlünk telt, de nem lehetett megmenteni a csapatot. Felelőtlen lett volna az a fajta gazdálkodás, hogy ígérgetünk a munkatársaknak, edzőknek, netán a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, és aztán nem tudunk helytállni.

Ez főleg azért is meglepő, mert NB III-as terveket is dédelgettek a vezetők még cirka fél, egy évvel ezelőtt. Ezek után felvetődik a kérdés, hogy a klub helyzetének változása szoros összefüggésben lehet-e az októberi önkormányzati választások végeredményével.

– Nem szerettük volna egy hatalmas adósságba kergetni az egyesületet. Ezenkívül nem is lett volna hitelezőnk, nem is tudtunk volna honnan venni pénzt. A számlákat pedig ki kell fizetni. Aki akarja, az beleérti, de pénzügyileg és tevőlegesen nincs összefüggés a választások végeredménye, és a csapatok megszűnése között. Nem mernék ilyet állítani, mivel az önkormányzat részéről a támogatás nem szűnt meg, nem zárták el a csapokat. Megkaptuk a 2019-es támogatást és 2020-ra is rendelkezünk támogatási ígérettel, amely általában márciusban, áprilisban valósulhat meg. Az önkormányzat ugyanazt a támogatást fogja nyújtani reményeink szerint, mint a korábbi években is, de ez már csak az utánpótláscsapatok hasznára fog válni. Hiszen az utánpótlást meg akarjuk tartani, és ebből akarunk majd építkezni. Érvényes játékengedéllyel több mint nyolcvan sportolónk van a labdarúgás területén. Sajnos, az amatőr futball meglehetősen pénzigényes, az egyesület vezetése úgy gondolta, nem szabad, hogy ebbe az irányba menjen a felnőttsport. Nem szeretnénk abba a csapdába belekerülni, illetve időben kiléptünk belőle, hogy nekünk amatőr játékosokat kelljen illegális módon finanszírozni – tette hozzá a sportvezető.

A Fejér Megyei Hírlap információi szerint azonban a választások után már rögtön lehetett tudni, hogy a volt polgármester, Koszti András által, illetve segítségével létrehozott produktumokat, terveket mindenhol gátolni fogják. A hírek szerint a csapatot eddig támogató Flavus cég továbbra is szponzorálta volna a gárdát, a tulajdonos – az MKB Veszprém ­kézilabdacsapata mellett – éves szinten több mint tízmillió forintot adott az egyesületnek. Sőt, megvolt mindenre a pénz, de ettől függetlenül nem véletlenül történt ez így, mert az önkormányzat kifejezetten az utánpótlás-nevelésre adna bizonyos összegeket. Az sem volt véletlen, hogy az eddigi másik társelnök, Győrffy Gergely, amint ezt megtudta, azon nyomban lemondott, mert arra lett volna kapacitás, hogy továbbra is működjenek a felnőttegyüttesek. Nem voltak rosszak az eredményeik, és eleve az volt a cél, hogy az idén legyenek dobogó közelében, majd három éven belül – ugyan nem volt sehova se leírva – menjen fel a csapat az NB III-ba. Természetesen megkerestük Győrffy Gergelyt is, aki azonban egyelőre nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

Pozitív példák

Ez olyannyira komoly elképzelés volt, hogy tavaly áprilisban az MLSZ Fejér megyei igazgatója, Schneider Béla és Koszti András, Velence előző polgármestere a Velence SE társelnökei, Ferenczi Gyula és Győrffy Gergely társaságában tapasztalatszerző tanulmányúton jártak a felvidéki Dunaszerdahelyen, ahol példaértékű MOL Labdarúgó Akadémia működik, remek infrastruktúrával. Ugyanis szerettek volna TAO-forrás felhasználásával új városi sporttelepet, labdarúgópályát (pályákat) építeni a közeljövőben. Ehhez kapcsolódóan a határhoz közeli Duna-parti településre, Lipótra is ellátogattak, ahol már három éve megépült egy takaros sportkomplexum két pályával, lelátóval és kiszolgálólétesítményekkel. Ezt tekintették leginkább követendő példának, hiszen ez egy – akkor a Velencéhez hasonlóan – megyei osztályban szereplő, de mára már NB III-as szintet elért csapat otthona.

Az sem véletlen, hogy terjeszkedett a klub, és az utóbbi két évben csak felfelé fejlődött. Tavaly kézilabda-szakosztály alakult, női és férfi vonalon, ők szintén a megyei bajnokságban szerepelnek – nem is rosszul. Ezenkívül karateszakosztály is megkezdte működését az egyesület égisze alatt. Éppen ezért érthetetlen a minap meghozott döntés. Csupán abban bízhatnak a velenceiek, hogy egyszer még láthatnak színvonalas futballt a településen, és nem kell Martonvásárra, Fehérvárra, ne adj’ isten a fővárosba utazniuk ezért…