Hétfőtől közös edzéseket végez a MOL Fehérvár FC csapata

Több, mint másfél hónap. Szinte egy teljes alapozási időszak telt el úgy az utolsó bajnoki mérkőzés óta, hogy egymással nem, maximum gyermekeikkel, vagy testvérükkel labdáztak a MOL Fehérvár FC labdarúgói. Május negyedikén újra együtt edz a csapat.

Komolyan átszabta a világ rendjét a koronavírus-járvány. Az OTP Bank Liga 25. fordulójában, március 14-én 1-1-es döntetlenre végzett a MOL Fehérvár FC és a Diósgyőri VTK, majd Nego Loic góljának emlékét megőrizve vonult kényszerpihenőre a Vidi. A játékosok és az edzői stáb online tartották egymással a kapcsolatot, a főként futásból és erősítésből álló edzésprogramot egyénileg, otthoni környezetben végezték a tabella második helyéről a bajnoki címre áhítozó labdarúgók. Elek Ákos a szerencsésebbek közé tartozik, mert a korlátozás ideje alatt a szintén profi futballista testvérével, a Siófokot erősítő Elek Bencével tréningezett, s végzett labdás gyakorlatokat, Pátkai Máté kisfiával focizgatott, míg a főváros közepén lakó Hangya Szilveszter még a ház oldalának sem tudott passzolgatni.

Az ínséges időszaknak vége, mert miután Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón bejelentette a koronavírus-járvány miatt korábban elrendelt kijárási korlátozások enyhítését, valamint azt, hogy május 4-től az új szabályok értelmében a profi, amatőr és tömegsportban is engedélyezik az edzések és a zártkörű rendezvények megtartását – újra együtt edz a csapat.Speciális egészségügyi protokoll mellett kezdi a zárt kapus közös tréningek sorát a Vidi, hogy a játékosok a lehető legjobb formában várják a félbeszakadt bajnokság esetleges folytatását.

Márpedig nagyon úgy tűnik, hogy május végén újra bajnoki összecsapásokat rendeznek itthon az NB I-ben és az NB II-ben egyaránt. Erről Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke beszélt a Brain Bar Facebook-oldalán.

„Ha lehetővé teszik, akkor elkezdjük a bajnokságot, az MLSZ elnöksége erről korábban állást is foglalt, és erről tájékoztatta a csapatokat is. A mi számításaink szerint május 23. és június 13. között tudnánk elkezdeni, és ez esetben be tudjuk fejezni június végére, július legelejére” – fogalmazott Csányi Sándor.

Fontos tényező, hogy miután a Magyar Közlönyben is megjelent az új rendelet – csütörtök este – egyértelművé vált, hogy az ország területén megkezdhetik a csapatok a közös edzéseket.

A honi szövetség elnöke szerint az első- és másodosztály csapatai rendelkeznek olyan infrastruktúrával, mellyel megteremthetők az újrakezdés feltételei, tudnak tesztelni a mérkőzések előtt, el tudják különíteni az esetleges fertőzötteket. De a rendszeres tesztelés jelentős anyagi ráfordítása miatt az amatőr futballban és a Bozsik-programban egyelőre nem indulhat újra az élet.

– Mi úgy készülünk, hogy a pályán fejezzük be a szezont, ha lesz rá lehetőségünk. Örültünk a döntésnek, hogy elkezdhetünk edzeni, de pontos időpontot még nem tudunk, hogy mikortól és milyen rendszerben, milyen szabályok mentén tréningezünk majd jövő héten – fogalmazott Nikolics Nemanja, a MOL Fehérvár FC csatára. – Kemény 50 nap van mindenki mögött. Nem a legjobb, hogy nézők nélkül kell majd játszanunk, de a biztonság, az egészség a legfontosabb. Mindenkinek felelősséget kell vállalnia, és felnőttként kell viselkednie minden egyes szituációban. Semmiképpen sem ideális a helyzet egyik csapat számára sem. Sűrű lesz a program, s nem leszünk csúcsformában, ki kell hozni a maximumot a helyzetből, ebben a szituációban az a csapat nyer meccseket, s a végén trófeákat, amely a leginkább alkalmazkodik az új helyzethez. Az biztos, hogy jóval nagyobb lesz a sérülésveszély, mint eddig bármikor. Ezért még inkább oda kell figyelniük a játékosoknak a regenerációra, a táplálkozásra, a pihenésre.