Hétfőn vette kezdetét az egyhetes táborozás

A Feketehegy-Szárazréti Közösségi Házban ismét bemutatkoznak a koronázóvárosi sportágak. A hétfői nyitónapon előbb a he­lyi futball­egyesület edzője vezényelt jó hangulatú fog­lalkozást, kora délután pedig az Alba FKC felnőtt együttesének négy játékosa és két utánpótlásedzője dolgoztatta meg a gyerekeket.

„Dobhatod erősebben is!” – közölte az egyik nebulóhoz fordulva Siti Eszter, az egykori Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes női kézilabdázó. Kollégája, a fehérváriakkal 2005 májusában EHF-kupát nyerő beállós, Csernus Krisztina is pátyolgatta a művelődési ház udvarának gondosan lenyírt gyepszőnyegén kézilabdával ügyeskedő gyerekeket. A bemelegítés után fogójáték, ügyességi feladatok megoldása, passzolás, majd kétkapus játék szerepelt a programban. A szerzett góloknak érthetően nagyon örültek a gyerekek, Siti és Csernus mellett az Alba utánpótlásának vezetője, Kerékgyártó Zsolt, valamint Németh Gábor, az utánpótlás koordinátora felügyelte a foglalkozást. A játékosok közül Triscsuk Krisztina, Háfra Luca, Dányi Bernadett és Bardi Fruzsina vett részt a gyakorlatok végrehajtásában. „Nagy örömmel jöttünk, mindent megteszünk, hogy a sportágunkat népszerűsítsük Fehérváron, illetve a megyében” – közölte Kerékgyártó Zsolt.

A fiatalok találkozhatnak a fehérvári sport képviselőivel

Ahogy hétfőn, az elkövetkező napokban is 8.30-kor, reggeli tornával indul a program Feketehegyen, 10-től a helyi FSE edzői tartanak bemutatót, 14 órától a DKKA edzői mellett az Alba Fehérvár a felnőttcsapatban is egyre meghatározóbb szerepet betöltő kosarasai, Takács Milán és Martin, valamint Lukács Norbert gyakorol a gyerekekkel. Szerdán délelőtt a hokisok jutnak főszerephez, ezúttal természetesen nem jégen, hanem görhokis mozgáskultúrát tanítanak a Hydro AV19 második csapata, a Fehérvári Titánok játékosai. Csütörtökön délelőtt a karate és a kempo lesz főszerepben, délután 14 órától ökölvívás a fiúknak, a lányok ezen időszakban kézműves foglalkozáson bizonyíthatják rátermettségüket. A tábor pénteken zárul, az amerikaifutballisták, a Fehérvár En­throners illetékesei ismertetik meg a nebulókkal a tengerentúlról érkező sportág alapjait, valamint várnak labdarúgókat a Mol Fehérvár FC-től is.

– Ez már az ötödik táborunk, a sportegyesületünk pedig három éve alakult – mondja a tábort szervező klubelnök, Rapali Zsolt. – Szeretnénk minél több sportolási lehetőséget adni a Feketehegy-Szárazréten, valamint a város más pontjain élő gyerekeknek is. Futballal kezdtünk, a Bébic utcai műfüves pályán tartunk szabadidős jellegű foglalkozásokat két korcsoportban, közel húsz gyereknek. Aztán bővült a kör a közösségi ház udvarán található sportpályákon és tornateremben. Korábban közel negyven gyerek vett részt a táborokban, most a járvány miatt húsz főben kellett limitálni a résztvevőket. Augusztusban ismét rendezünk hasonló foglalkozásokat, remélem, akkor már nem kell korlátoznunk a létszámot.