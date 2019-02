Hetedik hazai sikerére hajt a Puskás

Háromból háromszor győzte le az Újpest csapatát Radoki János együttese az elmúlt kiírásban, amely ismét kihasználná a Pancho Arénában uralkodó idei formáját az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 21. fordulójában.

– Még mindig nehéz a Honvéd elleni vereségről beszélni, mert azt hiszem, hogy az első osztályban nem szabad két ilyen gólt kapni – emlékezett vissza a múlt heti rangadóra Szolnoki Roland, a Puskás Akadémia csapatkapitánya. – A már említett hibák ellenére belülről úgy éreztem, hogy a döntetlen meglehet, de ez végül nem jött össze, pont nélkül maradtunk. Ebből a vereségből mindenképp tanulnunk kell, szombaton, az Újpest ellen le kell hoznunk a meccset nullára, és be kell gyűjtenünk a három pontot itthon.

A felek egyszer, még októberben találkoztak egymással, akkor a lila-fehérek rossz sorozata megszakadt a felcsútiakkal szemben, hiszen Nwobodo és Novothny Soma találataival 2-0-ra nyertek a Szusza Ferenc Stadionban. A PAFC legfájóbb emléke azonban éppen a IV. kerületiekhez köthető: a Magyar Kupa májusi döntőjében 2-2-es döntetlent követően tizenegyesekkel bukott el a történelmi siker kapujában a Vál-völgyi alakulat.

– Idén is valami hasonlóra készülünk a kupában, az Akadémia célja nem is lehet más: ahol elindul, ott a végsőkig, ebben az esetben a döntőig szeretne jutni – folytatta a védő. – A bajnokságban nem nézegetjük a tabellát, mindig győzni akarunk, ez az Újpest ellen sem lehet másképp.

Ebben azonban nem lehet segítségükre Liridon Latifi és Jonathan Heris, akit az elmúlt fordulóban állítottak ki, valamint az ötödik sárga lapját begyűjtő Varga József sem.

– Sajnos ők most valóban nem állhatnak rendelkezésre, de bő a keretünk, több játékos is arra vár, hogy szombaton megmutathassa, mit tud – ez látszott is az edzéseken. Egy edzőnek mindig jólesik, ha ezt tapasztalja. Az Újpest más stílusban és rendszerben futballozik, mint a Honvéd, azt viszont meg kell említenem, hogy ők is remekül védekeznek, ha náluk van a labda, nyugodtan játszanak, nyomás alatt sem kezdenek el kapkodni. Nebojsa Vignjevics régóta dolgozik velük, remekül érti a dolgát, de hiszem, hogy ellenük is ki tudjuk dolgozni a nyerő taktikát – mondta Radoki János vezetőedző.