Helyzetjelentés Cardiffból: sorsdöntő mérkőzésre készül a magyar válogatott

A magyar labdarúgó-válogatott kedden este 20.45-kor csap össze a walesi gárdával, a tét pedig óriási, hisz a győztes kijut a részben budapesti rendezésű Eb-re.

„Walesnek nyernie kell, nekünk is, nem tudom elképzelni, hogy döntetlen legyen. Tudom, hogy ez nem hangzik diplomatikusan, de nem akarunk esélyt adni Szlovákiának” – ezekkel a szavakkal nyilatkozott Marco Rossi, a magyar csapat szövetségi kapitánya a hétfői sajtótájékoztatón. A csapat nevében Nagy Ádám hangsúlyozta, tisztában vannak felelősségükkel, hiszen a válogatott 1985 óta nem jutott ki egyenes ágon világeseményre.

Így talán nem is annyira meglepő, hogy a nagy lehetőség kapujában sokan kísérték el hazánkból is a fiúkat, köztük Horog László kollégánk, aki folyamatosan küldi szerkesztőségünknek a helyszíni fotókat, így azok a szurkolók is, akik itthonról drukkolnak, átérezhetnek egy kicsit a cardiffi hangulatból.

19:15 – Még másfél óra

A kezdés előtt másfél órával még minden csendes a Cardiff City Stadiumban, a magyar válogatottat szállító busz nemrég gördült be a stadionba. A drukkerek beengedése még nem történt meg, a lelátók üresek, mindössze a tévéstábok készülődnek békésen, valamint a csapatokat a kezdés előtt a gyepszőnyegre vezető gyerekek gyakorolnak.

A himnuszok főpróbája is lezajlott a 33 500 néző befogadására alkalmas létesítményben, ami a hétvégi bajnoki meccseken a jelenleg az angol másodosztályban érdekelt Cardiff City FC otthona.