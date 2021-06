Helyzet volt, gól nem

A pénteken rajtoló labdarúgó Európa-bajnokság előtti utolsó mérkőzését vívta Írországgal a magyar válogatott – a felkészülés jegyében. Marco Rossi kereste még a választ néhány kérdésre.

„Taktikailag előre kell lépnünk, támadásban és védekezésben egyaránt.” – jelentette ki a szövetségi kapitány a Ciprus felett aratott 1-0-s győzelem, s az írek elleni utolsó felkészülési mérkőzés előtt.

Az Eb-részvételről éppen lecsúszó Írország – a pótselejtezőn a szlovákoktól büntetőkkel kaptak ki – ellen már majdnem az a kezdő volt pályán, mint ami valószínűsíthetően jövő kedden a portugálokkal szemben is pályára lép az Eb-n. Sallai Roland még pihent, nem volt keretben, viszont a Mol Fehérvár FC két játékosa is énekelhette a Himnuszt a kezdők között, Fiola Attila és Bolla Bendegúz.

Ugyan a magyarok ragadták magukhoz az irányítást már az első perctől, mégis a FIFA világranglistáján 47. írek veszélyeztettek először. Az 5. percben egy jobb oldali szabadrúgást követően az előrehúzódó Egan fejelt 6 méterről a keresztlécre. Az írek végig szervezetten futballoztak, visszazártak, kevés területet hagytak a magyaroknak, akik megszenvedtek a támadásvezetéssel. Uralták a játékot a mieink, csak a kapura nem jelentettek veszélyt, pontatlanok voltak a passzok a tizenhatos környékén, s az átlövések sem találtak célt. Aztán a 39. percben mégis akadt dolga a vendégek kapusának. Szalai Attila tekert ballal zseniálisan középre, Szalai Ádám pedig 11 méterről, két védő között fejelt kapura, Bazunu hatalmas vetődéssel ütötte ki a labdát.

A szünetben Varga Kevint támadóként tette pályára Rossi-mester, míg Bollát Lovrencsics váltotta. Az írek kapust cseréltek, Kelleher újoncként állt a vonal elé, s az 55. percben Szalai Ádám fel is avatta, 18 méterről küldött kapura egy életerős löketet, a rövidsarok előtt fogta a kapus. Nem változott a koreográfia, a magyarok támadgattak, ráadásul Kleinheisler a bal kapufáig cselezte magát egyszer, lövését védte a hálóőr. Ezután váltotta az Eszék exfehérvári játékosát a Vidi jelenlegi középpályása, Nego Loic. Igazán új lendületet azonban nem hozott az NB I gólkirálya, a paksi Hahn János beállása. Továbbra is Szalai Ádám riogatott, de az ő fejesét és Szalai Attila lövését is bravúrral védte a léc alatt Kelleher. Az utolsó tíz percben beszorította ellenfelét a magyar csapat, majd újoncot avatott, Schön Szabolcs állt be, de az ő lövését is blokkolta az ír portás. Így Magyarország sorozatban tizenegyedik meccsén maradt veretlen. Jó lenne a sort tovább fűzni kedden is – már az Európa-bajnokságon…

Jegyzőkönyv Magyarország–Írország 0-0 (0-0) Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 10 000 néző. V.: Stefanski (lengyel)

Magyarország: Gulácsi (Bogdán, 63.) – Kecskés, Orbán, Szalai A. – Bolla (Lovrencsics, a szünetben), Kleinheisler (Nego, 63.), Nagy Á., Schäfer, Fiola (Hahn, 78.) – Szalai Á. (Schön, 88.), Varga R. (Varga K., a szünetben). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Írország: Bazunu (Kelleher, a szünetben) – Duffy, Egan, D. O’Shea – Doherty, Knight (Ogbene, 89.), Cullen, Hourihane (Molumby, 56.), McClean (Manning, 85.) – Parrott (Horgan, 56.), Idah (Collins, 89.). Szövetségi kapitány: Stephen Kenny

Gól: –

Sárga lap: Szalai A. (72.)

AZ EB F-CSOPORTJÁNAK PROGRAMJA

JÚNIUS 15., kedd, 18.00 BUDAPEST, Magyarország–Portugália

JÚNIUS 15., kedd, 21.00 MÜNCHEN, Franciaország–Németország

JÚNIUS 19., szombat, 15.00 BUDAPEST, Magyarország–Franciaország

JÚNIUS 19., szombat, 18.00 MÜNCHEN, Portugália–Németország

JÚNIUS 23., szerda, 21.00 BUDAPEST, Portugália–Franciaország

JÚNIUS 23., szerda, 21.00 MÜNCHEN, Németország–Magyarország