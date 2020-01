Helytálltak, de kikaptak a Titánok

Már matematikailag is alapszakaszgyőztes a Sportklub Csíkszereda, mely a Fehérvári Titánok elleni 8-5-ös győzelemmel biztosította be elsőségét a jégkorong Erste Ligában.

Több adat, vagy tény igencsak árulkodó volt a két fél erőviszonyával kapcsolatban a párharc előtt is – ilyen volt többek között, hogy a házigazda erdélyieknek közel háromszor(!) annyi pontjuk van, mint a fejér megyeieknek, vagy, hogy mindössze 9 góllal tudtak többet lőni a Titánok a szezon során ellenfeleik kapujába, mint amennyit a Csíkszereda összesen kapott.

Nos, eszerint indult a találkozó is, hiszen négy perc sem kellett a hazaiaknak ahhoz, hogy vezetést szerezzenek – mondjuk ebben Gianni Mangone gáncsolás miatt összeszedett két perce is vastagon benne volt. Fodor Csanád sziporkázása jelentette a harmad első felében a hazai előnyt – előbb Joshua Shalla a negyedikben, majd Bíró Tamás a 8. percben hozta kihagyhatatlan helyzetbe a magyar-román kettős állampolgárságú balszélsőt, 2-0.

Az első gól asszisztját jegyző Joshua Shalla is mozgásba hozta az eredményjelző táblát a 11. percben, s ezzel alig túl a nyitó harmad felén már hárommal vezettek a házigazdák, 3-0, s nemsokára néggyel. Laday Tamás a 14. percben meglőtte a Csíkszereda 4. gólját is, 4-0.

Majdnem egy játékrészt kellett várni a szépítő találatra, de végül megszületett – Colin Keith Campbell passzát Péter Andor váltotta gólra, 4-1.

A középső etapban sem tétlenkedtek túl sokat a kék mezes szeredaiak – egy perc sem telt el, Kurtis McLean révén máris újból négy volt közte, 5-1. A mérkőzés egészére jellemző volt, hogy a Csíkszereda akarata érvényesül – esélyesekhez méltóan várható volt, hogy ha nem is az elején, de idővel felőrlik Kiss Dávid Titánjait. A 25. percben tovább nőtt a hazaiak fölénye. Rétfalvi Kristóf szerzett korongot a vendégek térfelén, majd Ambrus Gergőhöz játszotta azt, aki laposan tette el Gyenes Dávid mellett, 5-2. Egy gyors kiállítás-váltás után (Mangone és Shalla is testre ütés miatt állt ki két percre gondolkodni) gyors gólváltás következett. Előbb Nagy Ákos volt eredményes – Halasi Márk tálalt elé – a 38. percben (5-3), majd Kurtis McLean szerezte meg második találatát a mérkőzésen, 6-3.

A záró felvonásban is megdolgoztak a pénzükért a fiúk – a fehérváriak kapusa, Gyenes Dávid ment ki két percre gáncsolásért, ezt Evan Brophey váltotta gólra – Joshua Shalla a harmadik gólpasszát osztotta ki a találkozón, 7-3. Az utolsó tíz percre fordulva harmadik találatát is megszerezte Fodor Csanád – neki az előző gól szerzője, Evan Brophey készített elő, 8-3. Két válasz is jött még ugyan a koronázóvársiaktól Péter Andor és Colin Keith Campbell személyében, (8-5) (mindkettőnél Horváth Milán adta a gólpasszt – a szerk.), ám ez már csak kozmetikázás volt, a vége 8-5.