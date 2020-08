Heffler három gólja döntött

A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II nyitó fordulójában sima, 3-0-s vereséget szenvedett az Aqvital FC Csákvár Gyirmóton.

Alaposan kiböjtölték játékosok, szurkolók, szakvezetők ezt a pillanatot, de augusztus 2-án 19.00-kor Pillók Ádám játékvezető sípszavára megtörtént: bajnoki mérkőzésen indult útjára a labda csákvári lábakon. Egy mérkőzést már szombaton megrendeztek a másodosztály új idényéből, amely során az NB I-ből fájóan simán búcsúzó Kaposvár folytatta vesszőfutását, és hazai pályán 1-0-s vereséget szenvedett a Nyíregyháza Spartacus csapatától. Visinka Ede tanítványai a Szabolcs megyeiek példáját követve három pontért utaztak – szurkolóiakkal egyetemben – Gyirmótra, ahol a csonka szezon 7. helyezettje volt az ellenfél. A hazaiak a csákváriakhoz hasonlóan jó felkészülést zárt, győztes gyakorlómeccsek egész sorával, úgyhogy minden adott volt egy kiváló összecsapáshoz.

Jól kezdett a Csákvár, az első percek vendég mezőnyfölénnyel teltek, a 4. minutumban az első sarokrúgást azonban már a hazaiak végezhették el. A 6. percben ennél is tovább mentek a gyirmótiak, Heffler Norbert tört be a tizenhatos jobb sarkánál, majd a lövést hosszúba váró Markek Tamás mellett a rövid felsőbe varrta a labdát, 1-0. Öt perccel később kis híján kettőre nőtt a különbség, Herjeczki Kristóf lőtt kevéssel kapu fölé. A 21. percben Daru Bence unta meg, hogy nem tudnak eljutni ellenfelük kapujáig, és miután átfűzte magát védőjén, tüzelt – csak éppen magasan kapu fölé. A következő hazai támadás Hajdú Ádám próbálta megismételni a gólnál látottakat, rövidre visszahúzott lövése viszont elsuhant a jobb kapufa mellett. Ami a társnak nem sikerült, a 25. percben Hefflernek már igen: ziccerben léphetett ki a csákvári védők között, majd a kapujából kifutó Markek fölött a hálóba emelt, 2-0. Félórányi játékot követően ismét Daru próbálkozott, ám ez a löket is csak a klubház mögött parkoló személygépkocsikra jelentett veszélyt. Ébredezni látszott viszont a vendég együttes, a 33. percben Daru kapott kiváló indítást, ám ezúttal a hosszú irányába ellőtt lövése ment el jócskán a kapufa mellett, míg a 36. percben kellett először igazán nagyot nyújtózkodnia Rusáknak a hazai kapuban, mikor egy szögletrúgást követően kellett kikapnia a labdát a léc alól. Az utolsó szó a hazaiaké lett, egy perccel a vége előtt Markeknek kellett tisztáznia a kiugró Szatmári István elől.

A szünetben fiatalt cserélt fiatalra Visinka Ede, Ganbold Ganbayar érkezett Posztobányi Patrik helyére. Magasabb sebességbe kapcsoltak a csákváriak, hallatszott is az ukáz a vendégszektorból: kell a gól! A kívánság az 54. percben teljesült is, csak éppen a sormintát nem sikerült megtörni: Heffler vegyítette első két találatát, a tizenhatos vonalánál szép labdát kapott, majd a hosszú felsőbe bombázva teljesítette mesterhármasát, 3-0. Megfogta az újabb bekapott gól a vendégeket, és egészen a 70. percig kellett várni a következő komoly helyzetig: ekkor Madarász Márk tért ölelő indítása után Sejben Viktor iramodhatott meg, lövését viszont Rusák bravúrral ki tudta szedni a bal alsóból. Hefflernél nem akaródzott bezárni a gólgyár, a 77. percben 21 méterről tűzött rá egy szabadrúgást, amit Markek hatalmas vetődés révén tudott hárítani. Öt perccel később ismét a Csákvár hálóőrének kellett védenie, Varga Barnabás ziccerét hatástalanította.

A 90. percre jutott még egy oldalháló a csákváriaknak, a becsületgól viszont nem jött össze, Heffler Norbert egymaga eldöntötte a három pont sorsát. Javítani már szerdán, 19 órakor, a Szeged ellen tudnak Visinka Ede fiai, immár hazai pályán.