Hazajöttek az kenusok a dél-afrikai edzőtáborból

Befejezte afrikai kiküldetését a Dunaferr SE kajak-kenu szakosztályának két felnőtt férfi kenusa, Hajdu Jonatán és Kiss Balázs – előbbi értékelte is a tábort lapunk megkeresésére.

– Jól sikerült ez a háromhetes dél-afrikai edzőtábor, mindent sikerült megcsinálnunk, amit elterveztünk – adott számot röviden az afrikai élményekről a riói ötkarikás játékokat is megjárt Hajdu Jonatán, majd folytatta: – Jó időnk volt szinte végig. Aminek kifejezetten örülök, hogy a kiegészítő edzéseket, vagyis a súlyzós, illetve futótréningeket is jó minőségben tudtuk elvégezni.

Arról már korábban beszámoltunk, hogy az edzőtáboruk során a minőségi tápanyag bevitele volt a legsarkalatosabb pont – ám Jonatán elmondása szerint végül ez a probléma is elhárult, s jókat tudtak enni.

– Aerob edzéseket végeztünk leginkább, melyeket mértünk is, és ezek alapján már a számok is alátámasztják, hogy kifejezetten hasznos három héten vagyunk túl.

Már egy hete haza is érkeztek, természetesen a biztonság kedvéért inkább hamarabb jöttek, nehogy kint ragadjanak a messzi kontinensen. Egy hét „pihenő” Dunaújvárosban evezésekkel és futásokkal tarkítva, ahol a regenerálódás volt a cél. Eleinte a terv szerint csatlakoztak volna a sevillai csoporthoz Spanyolországban, ám a vírus oda is elért, így itthon maradtak, s Szegeden, a Maty-éri evezősközpontban tartják az edzéseket a következő hat hétből ötben, hiszen a Dunaferr vízi telepe is bezárja kapuit.

– Bezárjuk mi is az egyesületet, legalábbis ezt javasolta minden klubnak közleményben a szövetség – ezek már Vajda Attila, a páros edzőjének szavai. – Ameddig nem kapunk olyan levelet, amely a kvalifikációs verseny elmaradásáról tájékoztat, addig Szegeden folytatjuk a munkát.

A szakember szerint is jól dolgoztak a versenyzői.

– Úgy érzem, mindenki fejlődött magához képest, főleg alap-állóképességben. 12-13 kilométereket eveztünk minden napszakban, ez nagyjából 350-400 kilométert jelent, ennyit evezhettek a srácok az edzőtábor alatt. Annak külön örülök, hogy az utolsó héten már kicsit meg tudtuk emelni a sebességet is a tréningeken. Ennek örömére lassan elkezdjük a gyorsításokat is. Okosabbak leszünk néhány nap vagy egy hét múlva – fogalmazott a tréner.