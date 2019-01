Hazai versennyel rajtol a szezon

Hűen a hagyományokhoz, hétfőn a budapesti Peridot Nemzetközi Fedettpályás Versennyel indult az öttusázók szezonja. A megmérettetésen számos fiatal magyar sportoló is lehetőséget kap.

A hölgyeknél 12 nemzet 57 női versenyzője kezdi hétfőn a nemzetközi fedett pályás viadal selejtezőjét, míg a férfi ak mezőnyében 15 ország 76 öttusázója verseng, hogy kedden beverekedje magát a 36 fős döntőbe. Természetesen a honi öttusa-műhelyek között is a legjobbak közé sorolandó fehérvári egyesületek is indítanak versenyzőket a szezonnyitón. A fővárosi verseny nem csupán erőfelmérőként szolgál, de egyes sportolók esetében válogató is. Hiszen, miután 2019 már kvótaszerző esztendő a tokiói olimpia tekintetében, egyáltalán nem mindegy, hogy a válogatott közelében töltik-e a szezont a nyári játékokra pályázó pentatlonisták.

A Volán Fehérvár nem indítja a hosszabb szabadság után munkába álló Kovács Saroltát és a bokaműtétje után már egyre keményebb edzéseken készülő Demeter Bencét, azonban Szarka Luca, Szűcs Dóra, Koleszár Zsófia, Málits István, Harangozó Bence, Bernáth Bálint, Farkas Martin, Fröhlich Tamás, Katona Bálint, Salga Gergő rajthoz állnak. Az Alba Öttusa SE legeredményesebb versenyzője, Alekszejev Tamara, mint szinte az idény összes megmérettetésén, a fedett pályán is harcba száll. Az időközben elnökváltáson átesett klub – Ifj. Balsay István lett az egyesület első embere – a nőknél Ormándi Rebekának és Turbucz Annának, míg a férfiaknál Gábor Gergelynek szavaz bizalmat.

– Tamarának nem is volt kötelező indulnia, de mi szeretnénk felmérni, hogy hol tart. Ormándi Rebekának kifejezetten válogatóversenyként szolgál a fedettpályás viadal. Ha úgy szerepel, akkor számolni fognak vele a válogatottnál, ha nem, akkor nehéz lesz a helyzete. Turbucz Anna elsőéves junior, neki nem válogató, inkább tájékoztató lesz ez a verseny. Számára márciusban indulnak a válogatóversenyek. Ha a válogatott közelébe akar kerülni, mutogatnia kell a körmeit – adott tájékoztatást Mészöly Gábor, az AÖSE vezetőedzője. Gábor Gergelyt az ifi-válogatottban szeretnék tudni idén a kisebbik fehérvári egyletnél. Telek Máté állásinterjú miatt hagyja ki a fedettpályás versenyt, a korábban felnőtt korosztályban is villogó Strobl Krisztián visszavonult, már csak edzésekre jár.

A budapesti megmérettetés hétfőn és kedden a nők, illetve a férfiak selejtezőjéről szól. Az A csoport 11 órakor vív, 14.30-kor úszik, 19 órakor pedig a kombinált számot tudja le. A B csoport 12.30-kor úszik, 14 órakor vív, 20 órakor futja a laser-runt. A döntőket szerdán és csütörtökön bonyolítják. 10.30-kor az úszás (Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok), 12.30-kor a vívás (Gerevich), 16.45-kor a lovaglás (Nemzeti Lovarda), 20 órakor a kombinált szerepel a programban (BOK csarnok).